Колос разгромил Академику в спарринге

«Колос» из Коваливки стартовал с победы на тренировочных сборах в Турции. В первом контрольном матче команда Руслана Костышина обыграла румынскую «Академику» со счетом 3:0.
Контрольный матч
«Колос» – «Академика Клинчень» (Румыния) – 3:0
Голы: Игрок на просмотре (20), Кожушко (58), Морозко (73).
Напомним, следующий спарринг «Колос» проведет 23 января против еще одного румынского клуба – «Астры».
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Источник — Sport.ua
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