Вчера, 10 января «Десна» вышла из отпуска и в Чернигове начала подготовку ко второй половине сезона.
В течение ближайших дней игроки «Десны» будут работать в Чернигове, пройдут медосмотр, а 17 января отправятся в Беларусь на контрольный матч против команды «Спутник» из Речицы.
А 21 января «Десна» полетит на сбор в Турцию, где проведет 4 контрольных матча.
Ранее «Десна» подписала Филиппа Будковского.
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Источник — ФК Десна
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