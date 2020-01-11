Вчера, 10 января «Десна» вышла из отпуска и в Чернигове начала подготовку ко второй половине сезона.

В течение ближайших дней игроки «Десны» будут работать в Чернигове, пройдут медосмотр, а 17 января отправятся в Беларусь на контрольный матч против команды «Спутник» из Речицы.

А 21 января «Десна» полетит на сбор в Турцию, где проведет 4 контрольных матча.

Ранее «Десна» подписала Филиппа Будковского.