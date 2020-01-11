Десна вышла из отпуска

Команда Александра Рябоконя начала подготовку ко второй половине сезона

  • 11.01.2020 12:56
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  • 1 комментарий
Десна вышла из отпуска
© ФК Десна

Вчера, 10 января «Десна» вышла из отпуска и в Чернигове начала подготовку ко второй половине сезона.

В течение ближайших дней игроки «Десны» будут работать в Чернигове, пройдут медосмотр, а 17 января отправятся в Беларусь на контрольный матч против команды «Спутник» из Речицы.

А 21 января «Десна» полетит на сбор в Турцию, где проведет 4 контрольных матча.

Ранее «Десна» подписала Филиппа Будковского.

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Источник — ФК Десна

(1 голос)

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Комментарии
    Manticora
    Manticora, 11.01.2020 13:56
    -1
    верим в Десну! второе место очень нужное!!
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