ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Десну

Еще один игрок «Зари» перебрался в черниговский клуб

  • 06.01.2020 17:00
  • 242 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Десну
© ФК Десна Чернигов. Филипп Будковский
Черниговская «Десна» на официальном сайте объявила о переходе нападающего луганской «Зари» Филиппа Будковского. Об условиях соглашения не сообщается.
 
27-летний форвард присоединится к команде Александра Рябоконя 10 января. В нынешнем сезоне Будковский провел за «Зарю» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
 
Отметим, что после 18 туров «Десна» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от третьей позиции, на которой «Заря», составляет одно очко.
 
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Источник — ФК Десна

(1 голос)

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Комментарии
    y-grec
    online
    y-grec, 06.01.2020 17:15
    0
    Значить Домбровський скоріше за все піде в Олімпік
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 17:13
    0
    Ше происходит?
    Минус 3 игрока
    Ссылка
    y-grec
    online
    y-grec, 06.01.2020 17:15
    0
    Значить Домбровський скоріше за все піде в Олімпік
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 06.01.2020 17:13
    0
    Ше происходит?
    Минус 3 игрока
    Ссылка
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