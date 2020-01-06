ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Десну

Черниговская «Десна» на официальном сайте объявила о переходе нападающего луганской «Зари» Филиппа Будковского. Об условиях соглашения не сообщается.
27-летний форвард присоединится к команде Александра Рябоконя 10 января. В нынешнем сезоне Будковский провел за «Зарю» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
Отметим, что после 18 туров «Десна» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от третьей позиции, на которой «Заря», составляет одно очко.
Напомним, ранее «Десна» подписала хавбека «Зари» Левана Арвеладзе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Десна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Минус 3 игрока
Минус 3 игрока
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.