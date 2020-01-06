ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Десну

Черниговская «Десна» на официальном сайте объявила о переходе нападающего луганской «Зари» Филиппа Будковского. Об условиях соглашения не сообщается.

27-летний форвард присоединится к команде Александра Рябоконя 10 января. В нынешнем сезоне Будковский провел за «Зарю» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.