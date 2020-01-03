ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала Арвеладзе

Грузинский полузащитник возвращается в Чернигов

  • 03.01.2020 12:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала Арвеладзе
© ФК Десна. Леван Арвеладзе

«Десна» объявила о подписании контракта с Леваном Арвеладзе. Грузинский хавбек стал первым новичком клуба в январе. 

Арвеладзе подписал двухлетний контракт с «Десной» с возможностью продления еще на год. Отметим, что начало сезона грузин провел в «Заре».

До этого, с 2016-го года Арвеладзе играл за «Десну». Всего за клуб провел 41 матч (8 голов и 9 результативных передач). Ливан вместе с командой завоевал серебряные и бронзовые награды Первой лиги.

«Я искренне рад вернуться в Чернигов. «Десна» - это не просто команда, это как большая семья. Я знаю игроков, тренеров, руководство, поэтому уверен, сделал правильный выбор. Приложу максимум усилий, чтобы продемонстрировать свои лучшие качестав», - сказал Арвеладзе.

В нынешнем сезоне 26-летний Арвеладзе провел за «Зарю» 10 матчей (1 гол) во всех турнирах, а 27-летний Будковский сыграл 16 игр (1 забитый мяч).

Ранее сообщалось, что помимо Арвеладзе «Десна» подпишет Филиппа Будковского.
 
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Источник — ФК Десна

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