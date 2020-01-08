Александрия проведет 5 спаррингов на сборах в Турции

Команда отправится на сборы 14 января

  • 08.01.2020 19:43
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Александрия проведет 5 спаррингов на сборах в Турции
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о планах команды на зимние сборы в Турции:

«Что касается планов, то 10 января команда собирается на базе, проведем медицинское обследование и небольшой втягивающий сбор, а уже 14-го улетаем в Аланию (Турция) в отель «Голд Сити», туда, где мы проводим постоянные тренировочные сборы.

Запланировано пять спаррингов. Первые три матча будут с болгарскими клубами: 18 января с командой «Ботев» (Пловдив), который занимает 7-е место в национальном чемпионате Болгарии, 19 января сыграем с софийской «Славией», которая занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, 21-го проведем спарринг с «Черно море» из Варны, которая занимает 6-е место в чемпионате.

24-го января встретимся с «Македония Гьорче Петров», которая находится на 5-м месте первой лиги Северной Македонии, и 26 января сыграем против армянского ФК «Пюник», который занимает 7-е место в Премьер-лиге страны».

Ранее сообщалось о том, что 6 февраля «Александрия» проведет спарринг с еще одной болгарской командой – «Левски».

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Источник — ФК Александрия

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