Александрия на сборах в Турции сыграет против второй команды Болгарии

На зимних тренировочных сборах, которые состоятся в Турции, «Александрия» уже согласовала проведение спарринга с «Левски».
Эта команда ныне занимает второе место в розыгрыше чемпионата Болгарии, отставая на 5 очков от лидирующего «Лудогорца».
Проведение спарринга запланировано на 6 февраля.
Напомним, к зимней паузе в УПЛ «Александрия» пришла занимая 5-е место в турнирной таблице чемпионата.
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