Александрия на сборах в Турции сыграет против второй команды Болгарии

На зимних тренировочных сборах, которые состоятся в Турции, «Александрия» уже согласовала проведение спарринга с «Левски».

Эта команда ныне занимает второе место в розыгрыше чемпионата Болгарии, отставая на 5 очков от лидирующего «Лудогорца».

Проведение спарринга запланировано на 6 февраля.

Напомним, к зимней паузе в УПЛ «Александрия» пришла занимая 5-е место в турнирной таблице чемпионата.