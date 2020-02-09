Александрия потерпела первое поражение на сборе

На сборе в Турции «Александрия» сыграла с казахстанским «Атырау» и потерпела первое поражение во время зимней подготовки.

Команда Владимира Шарана уступила 0:2.

Сегодня команда проведет еще один спарринг - против «Кызылжара».

Александрия - Атырау 0:2

Александрия: Рудык, Гордиенко (Стецьков, 56), Мельник, Мирошниченко, Лучкевич, Запорожан, Банада (Тейшейра, 62), Ивахно, Протасов, Задерака, Безбородько