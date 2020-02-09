Александрия потерпела первое поражение на сборе

На сборе в Турции «Александрия» сыграла с казахстанским «Атырау» и потерпела первое поражение во время зимней подготовки.
Команда Владимира Шарана уступила 0:2.
Сегодня команда проведет еще один спарринг - против «Кызылжара».
Александрия - Атырау 0:2
Александрия: Рудык, Гордиенко (Стецьков, 56), Мельник, Мирошниченко, Лучкевич, Запорожан, Банада (Тейшейра, 62), Ивахно, Протасов, Задерака, Безбородько
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Источник — ФК Александрия
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