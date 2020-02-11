Карпаты забили три мяча, но сыграли вничью с датским клубом

Львовские «Карпаты» провели очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Романа Санжара сыграла вничью с датским «Кеге» со счетом 3:3.
Контрольный матч
«Карпаты» – «Кеге» (Дания) – 3:3
Голы: Лях, 30, Танчик, 52, Тлумак, 83 – Хелстед, 9, Элвис, 46, Йохансон, 67 (с пенальти)
«Карпаты»: Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 46), Халл (Толочко, 60), Мартинс (Кириленка, 60), Гиоргадзе (Веремеенко, 46), Кльоц (Хахлев, 46), Назарин (Тлумак, 60), Притула (Козак, 46), Лях (Г. Пасич, 46) Лейоус (Танчик, 46) Матар (Бойчук, 46).
Напомним, ранее «львы» обыграли узбекистанский «Металург Бекабад».
Следующий спарринг «Карпаты» проведут 14 февраля против белорусского «Динамо-Брест».
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Источник — Sport.ua
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