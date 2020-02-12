Александрия
0:1
Динамо Тбилиси
12.02.2020, FT

Александрия не забила пенальти и проиграла Динамо из Тбилиси

На 87-й минуте грузинская команда забила единственный гол в матче

  • 12.02.2020 20:38
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Александрия не забила пенальти и проиграла Динамо из Тбилиси
© ФК Александрия

На учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» проиграла грузинскому «Динамо» из Тбилиси со счетом 0:1.

На 18-й минуте в ворота грузинской команды арбитр матча назначил пенальти: сбили Ситало, который после прохода по левому флангу ворвался в штрафную площадь. К точке подошел Грицук, но вратарь «Динамо» парировал этот удар.

На 87-й минуте грузинская команда забила единственный гол в матче. Одна из немногих атак завершилась взятием ворот.

Товарищеский матч

12.02.2020, 16:00, Турция

«Александрия» (Украина) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – 0:1

«Александрия»: Панькив, Бабогло, Дубра, Шендрик (Мирошниченко, 46), Лучкевич, Гречишкин, Задерака, Третьяков, Довгий, Грицук (Ивахно, 70), Ситало.

Главный тренер: Владимир Шаран.

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Источник — ФК Александрия

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