«Александрия» провела очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинская команда уступила тбилисскому «Динамо» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Александрия» — «Динамо» Тбилиси — 0:1
Гол: Ахвледиани, 88, с пенальти
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Источник — YouTube
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