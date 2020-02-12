Александрия
1:2
Днепр-1
12.02.2020, FT

Супряга и Булеца принесли Днепру-1 первую победу на сборах

Первый успех команды на сборах

  • 12.02.2020 20:51
  • 799 просмотров
  • 1 комментарий
Супряга и Булеца принесли Днепру-1 первую победу на сборах
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» на сборе в Турции провел контрольный матч с «Александрией» и добыл победу 2:1 благодаря голам Владислава Супряги и Сергея Булецы.

Для команды Дмитрия Михайленко это первая победа в течение текущих сборов.

Днепр-1 - Александрия 2:1
Голы: Супряга, 10, Булеца, 56 - Грицук, 56

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 46), Полевой, Логинов, Гуйе, Адамюк, Кравченко, Батагов, Ди Франко, Булеца, Коркишко, Супряга

Александрия: Панькив (Рудык, 46), Протасов, Мирошниченко, Устименко, Банада, Стецьков, Запорожан, Мельник, Ивахно (Бухал, 56), Мышенко, Безбородько (Грицук, 9, Тейшейра, 46)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 20:53
    0
    ну хоть своих побеждаем)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 20:53
    0
    ну хоть своих побеждаем)
    Ссылка
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