Александрия
1:2
Днепр-1
12.02.2020, FT

Александрия — Днепр-1 — 1:2. Видео голов и обзор матча

Клубы УПЛ провели товарищеский матч на сборах в Турции

  • 13.02.2020 03:52
  • 151 просмотр
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Александрия — Днепр-1 — 1:2. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

В товарищеском поединке, который прошел в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, «Александрия» проиграла «Днепру-1» со счетом 1:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Александрия» — «Днепр-1» — 1:2
Голы: Грицук, 30 — Супряга, 10, Булеца, 56

Лучшие моменты матча Александрия - Днепр-1
56' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
30' ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Александрия).
10' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
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Источник — СК Днепр-1

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