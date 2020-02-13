В товарищеском поединке, который прошел в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, «Александрия» проиграла «Днепру-1» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Александрия» — «Днепр-1» — 1:2
Голы: Грицук, 30 — Супряга, 10, Булеца, 56
Лучшие моменты матча Александрия - Днепр-1
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Александрия).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
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Источник — СК Днепр-1
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