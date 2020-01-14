Колос узнал соперников на первом сборе

Во вторник, 14 января, «Колос» вышел из отпуска.
Футболисты и тренерский штаб отправляются на свой первый двухнедельный сбор в Турцию. В Украину команда вернется 30 января, а 2 февраля вновь отправится в Турцию на второй сбор, который также будет продолжаться две недели.
На первом сборе команда из Ковалевки проведет пять контрольных матчей, в четырех из которых соперники уже известны.
20.01 - «Академика Клинчень» (Румыния)
23.01 - «Астра» (Румыния)
26.01 - «Приштина» (Косово)
28.01 - «Vorward Steyr morning» (Австрия)
Ранее сообщалось, что команда отправится на сбор с 5 новичками.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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