Колос узнал соперников на первом сборе

Во вторник, 14 января, «Колос» вышел из отпуска.

Футболисты и тренерский штаб отправляются на свой первый двухнедельный сбор в Турцию. В Украину команда вернется 30 января, а 2 февраля вновь отправится в Турцию на второй сбор, который также будет продолжаться две недели.

На первом сборе команда из Ковалевки проведет пять контрольных матчей, в четырех из которых соперники уже известны.

20.01 - «Академика Клинчень» (Румыния)

23.01 - «Астра» (Румыния)

26.01 - «Приштина» (Косово)

28.01 - «Vorward Steyr morning» (Австрия)