Колос отправится на сбор с 5 новичками

Тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о двух сборах в Турции, а также том, что контракты подписаны уже с 5 новичками.

«В Турции 2 сбора по две недели. Приведем в порядок кондиции, а также поработаем над тактикой. На этот момент клуб подписал контракты с 5 игроками».

«Подписали Богданова, Соловейчика, Петрова, Емца в ареду взяли, а также Ефремова», - сказал Костышин.

Владислав Емец и Евгений Ефремов играют на позиции защитника, а Андрей Богданов, Кирилл Петров и Владислав Соловейчик - хавбеки.