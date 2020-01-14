Колос отправится на сбор с 5 новичками

Тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о двух сборах в Турции, а также том, что контракты подписаны уже с 5 новичками.
«В Турции 2 сбора по две недели. Приведем в порядок кондиции, а также поработаем над тактикой. На этот момент клуб подписал контракты с 5 игроками».
«Подписали Богданова, Соловейчика, Петрова, Емца в ареду взяли, а также Ефремова», - сказал Костышин.
Владислав Емец и Евгений Ефремов играют на позиции защитника, а Андрей Богданов, Кирилл Петров и Владислав Соловейчик - хавбеки.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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