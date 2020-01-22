Олимпик обыграл Корону в спарринге

Сегодня, 22 января, донецкий «Олимпик» сыграл свой третий контрольный матч на сборах в Турции. Команда Висенте Гомеса обыграла польскую «Корону» со счетом 2:0.
Контрольный матч
«Олимпик» – «Корона» (Польша) – 2:0
Гол: Завийский (36), Захеди (90+1)
Напомним, ранее «Олимпик» одержал победы над румынским «Вииторулом» (2:1) и азербайджанским «Сабаилом» (3:1).
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Источник — Sport.ua
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