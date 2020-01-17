Олимпик обыграл Вииторул в контрольном матче

Донецкий «Олимпик» провел первый товарищеский матч в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора. Украинская команда обыграла румынский «Вииторул» со счетом 2:1.
Голом отметился новичок «Олимпика» Тимур Чогадзе.
«Вииторул» — «Олимпик» — 1:2
Голы: Чогадзе, 10, Цымбалюк, 67
«Олимпик» (первый тайм): Кичак — Ксенз, Гришко, Бранкович, Кравченко, Кравчук, Тейшейра, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзе, Дегтярев.
«Олимпик» (второй тайм): Крынский — Имери, Зотько, Лукьянчук, Снурницын, Цымбалюк, игрок на просмотре, Завийский, Шахаб, Балашов, Матар.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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