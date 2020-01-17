Олимпик обыграл Вииторул в контрольном матче

В составе донецкой команды забили Чогадзе и Цымбалюк

  • 17.01.2020 12:57
  • 404 просмотра
  • 2 комментария
Олимпик обыграл Вииторул в контрольном матче
© ФК Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» провел первый товарищеский матч в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора. Украинская команда обыграла румынский «Вииторул» со счетом 2:1.

Голом отметился новичок «Олимпика» Тимур Чогадзе.

«Вииторул» — «Олимпик» — 1:2
Голы: Чогадзе, 10, Цымбалюк, 67

«Олимпик» (первый тайм): Кичак — Ксенз, Гришко, Бранкович, Кравченко, Кравчук, Тейшейра, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзе, Дегтярев.
«Олимпик» (второй тайм): Крынский — Имери, Зотько, Лукьянчук, Снурницын, Цымбалюк, игрок на просмотре, Завийский, Шахаб, Балашов, Матар.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 17.01.2020 13:40
    0
    Отак вже краще!)
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 17.01.2020 13:19
    0
    Кринська??? За Олімпік жінка на воротах грала?
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 17.01.2020 13:40
    0
    Отак вже краще!)
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 17.01.2020 13:19
    0
    Кринська??? За Олімпік жінка на воротах грала?
    Ссылка
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