ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик подписал контракт с грузинским хавбеком

21-летний Тимур Чогадзе подписал контрактом сроком на 1,5 года

  • 16.01.2020 15:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик подписал контракт с грузинским хавбеком
© ФК Олимпик Донецк
Донецкий «Олимпик» усилился 21-летним грузинским полузащитником Тимуром Чогадзе. Молодой хавбек подписал контрактом сроком на 1,5 года. За «Олимпик» полузащитник будет выступать под номером 20.
 
Тимур Чогадзе родился 5 мая 1998 года в Батуми, имеет грузинское гражданство, рост 177 см, вес 73 кг. Свою профессиональную карьеру Чогадзе начинал в футбольном клубе «Сабуртало» (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт. Позднее выступал за грузинские «Динамо» (Батуми), «Торпедо» (Кутаиси). Последним клубом Тимура был ФК «Рустави», где в сезоне 2018/2019 он сыграл 21 матч, в которых сумел отличиться 4-мя голами. В марте 2019 года дебютировал за молодежную сборную Грузии U-21. 
 
Новичок «Олимпика» Тимур Чогадзе отметил: «В команде очень хорошая атмосфера. Я уже познакомился со всеми, и одноклубники произвели на меня впечатление очень открытых и веселых людей. Не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией. Было очень приятно, что капитан команды Дима Гришко подошел ко мне и лично познакомился. Я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба и болельщиков «Олимпик». Рад всех приветствовать!»
 
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Источник — ФК Олимпик Донецк

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