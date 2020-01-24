Десна обыграла Нефтчи в контрольном матче

Сегодня, 24 января, черниговская «Десна» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции провела спарринг против азербайджанского «Нефтчи». Команда Александра Рябоконя одержала победу со счетом 2:1
Контрольный матч
Десна (Украина) – Нефтчи (Азербайджан) – 2:1
Голы: Махмудов (автогол), 39, Калитвинцев, 45
Напомним, следующий контрольный матч «Десна» проведет 28 января против австрийского «Хартберга».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.