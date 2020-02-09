Львов выиграл товарищеский матч у словенского клуба Мура

Футбольный клуб «Львов» сыграл очередной товарищеский матч. Клуб запланировал провести три спарринга за три дня во время учебно-тренировочного сбора в Турции.

9 февраля соперником «сине-золотых львов» стала словенская команда «Мура». Львовяне победили со счетом 2:0. Голы были забиты на 25-й (Альваро отличился с пенальти) и 30-й минуте. На 85-й минуте был удален один из игроков клуба УПЛ.

10 февраля «Львов» сыграет против «Мариуполя», а на 11 февраля руководство клуба договорилось с игрой против ФК «Лори» из Армении, лидера своего чемпионата.

12 февраля команда отправится во Львов, где начнет плановую подготовку к матчу 22 февраля на выезде против донецкого «Олимпика».

Товарищеский матч

9 февраля. Турция

ПФК «Львов» (Украина) – «Мура» (Словения) – 2:0