Ворскла обыграла узбекистанский Насаф в контрольном матче

Полтавская «Ворскла» провела первый матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Юрия Максимова обыграла узбекистанский «Насаф» со счетом 2:1.
Контрольный матч
«Ворскла» – «Насаф» (Узбекистан) – 2:1
Напомним, на первом сборе «Ворскла» трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Следующий спарринг полтавчане проведут 13 февраля против польской «Термалики».
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Источник — Sport.ua
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