Шахтер Донецк
1:0
Вентспилс
09.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер в последнем спарринге на турецких сборах обыграл Вентспилс

Результативный удар Маркоса Антонио с пенальти оказался единственным в матче

  • 09.02.2020 11:02
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Шахтер в последнем спарринге на турецких сборах обыграл Вентспилс
© ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел последний спарринг на сборе в Турции. Соперником «горняков» стал латвийский «Вентспилс».

Большую часть первого тайма «Шахтер» владел подавляющим преимуществом. Счет едва не открыл Бондаренко, после удара которого мяч попал в штангу. Не сумев забить, Бондаренко заработал пенальти, когда в штрафной «Вентспилса» был сбит оппонентом. Пенальти точным ударом реализовал Маркос Антонио. Через несколько мгновений уже Мораес из убойной позиции не сумел переиграть украинского голкипера латвийского клуба Константина Махновского. Отметим, что в стартовом составе «Вентспилса» вышел еще один наш соотечественник – Андрей Сахневич. Только ближе к перерыву латвийцы начали все чаще гостить у штрафной донецкого клуба. Впрочем, первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом команды Луиша Каштру.

Латвийцы активно начали вторую половину встречи и едва не сравняли счет, когда к успеху едва не привела прострельная передача Сахневича. Но в дальнейшем дело до голевых возможностей у ворот соперников почти не доходило. Как и в концовке первого тайма, латвийцы активизировались перед окончанием встречи. С ударом Рехвиашвили справился Трубин, а Козлов не реализовал выход один на один с голкипером. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу «Шахтера» со счетом 1:0.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вентспилс» – 1:0

Маркос Антонио (17, с пенальти)

«Шахтер»: Шевченко (Трубин, 46), Болбат (Кривцов, 46)), Бондарь (Витао, 64), Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 46), Маркос Антонио, Степаненко (Приходько, 70), Бондаренко (Крыськив, 64), Тете (Фернандо, 70), Вакула (Марлос, 46), Мораес (Сикан, 46).

«Вентспилс» (стартовый состав): Махновский, Тиденберг, Литвинский, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Виллела, Фабиньо, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс

ШАХТЕР - ВЕНТСПИЛС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.02.2020 11:12
    -2
    Тю. Чи не счастье. Вон в Нур-Султане будет гимн Украины в пустом зале звучать. 3:0 выиграли у Нидерландов
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