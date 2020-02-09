Луиш КАШТРУ: «Все проанализируем и примем решение»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победы над «Вентспилсом» (1:0) в товарищеском матче.

– Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Время до первой официальной игры у нас еще есть. Также появится мотивационная составляющая, ведь когда ты играешь на фоне усталости товарищеский матч, который не дает очков и где результат не так важен, порой тяжело найти должную мотивацию.

– Какие планы на ближайшее время и как команда продолжит готовиться к поединку с «Бенфикой»?

– Вернемся, отдохнем один день, поработаем еще три, затем снова выходной. И финишная прямая: пять дней подготовки к официальному матчу.

– Останутся ли Кирюханцев, Бондаренко и Вакула?

– Все проанализируем и примем решение. Нужно понять, какие опции есть в команде, сделать для каждого из игроков спортивный план. Мы хотим, чтобы наши футболисты росли, – выберем для этого оптимальный путь.