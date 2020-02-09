Луиш КАШТРУ: «Все проанализируем и примем решение»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победы над «Вентспилсом» (1:0) в товарищеском матче.
– Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Время до первой официальной игры у нас еще есть. Также появится мотивационная составляющая, ведь когда ты играешь на фоне усталости товарищеский матч, который не дает очков и где результат не так важен, порой тяжело найти должную мотивацию.
– Какие планы на ближайшее время и как команда продолжит готовиться к поединку с «Бенфикой»?
– Вернемся, отдохнем один день, поработаем еще три, затем снова выходной. И финишная прямая: пять дней подготовки к официальному матчу.
– Останутся ли Кирюханцев, Бондаренко и Вакула?
– Все проанализируем и примем решение. Нужно понять, какие опции есть в команде, сделать для каждого из игроков спортивный план. Мы хотим, чтобы наши футболисты росли, – выберем для этого оптимальный путь.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Ещё раз зимой закладывается фундамент на весь год.
Из увиденного я сделаю свой прогноз.
Каштру может не доработать этот год в Шахтере.
Потому что за 11 дней до Бенфики абсолютная каша.
Очень сильно меня тревожат Марлос Кривцов Коваленко Мораес Болбат Степаненко.
Радует только Матвиенко.
Если они не наберут ох тяжко будет на Евро.
Ещё раз зимой закладывается фундамент на весь год.
Из увиденного я сделаю свой прогноз.
Каштру может не доработать этот год в Шахтере.
Потому что за 11 дней до Бенфики абсолютная каша.
Очень сильно меня тревожат Марлос Кривцов Коваленко Мораес Болбат Степаненко.
Радует только Матвиенко.
Если они не наберут ох тяжко будет на Евро.
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