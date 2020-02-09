Шахтер Донецк
1:0
Вентспилс
09.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Вентспилс – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма контрольного поединка

  • 09.02.2020 09:27
  • 5711 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер – Вентспилс – 1:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вентспилс» – 1:0

Маркос Антонио (17, с пенальти)

«Шахтер»: Шевченко (Трубин, 46), Болбат (Фернандо, 70), Бондарь (Витао, 64), Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 46), Маркос Антонио, Степаненко (Приходько, 70), Бондаренко (Крыськив, 64), Тете, Вакула (Марлос, 46), Мораес (Сикан, 46).

Запас: Пятов, Кривцов, Хочолава, Приходько, Фернандо.

«Вентспилс»: Махновский, Тиденберг, Литвинский, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Виллела, Фабиньо, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс

Запас: Алампасу, Эристави, Кокаритис, Кокин, Стуглис, Нейландс, Талбергс, Адероунму

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Тиденберг навесил со штрафного с правого фланга, и Витао выбил мяч.

86 мин. МОМЕНТ! Козлова вывели один на один с Трубиным, но футболист Вентспилса пробил рядом со штангой!

85 мин. Рехвиашвили стрельнул от левого угла штрафной, и Трубин в падении перевел мяч на угловой!

81 мин. В неспешном темпе доигрывают команды встречу.

79 мин. Игра идет в центре поля.

77 мин. Произошла замена у Вентспилса. Фабиньо покинул поле.

73 мин. После передачи на ход от Крыськива Фернандо пробил из правого угла штрафной - Махновский в падении отбил мяч!

70 мин. Еще две замены у Шахтера. Болбата сменил Фернандо, вместо Степаненко вышел Приходько.

66 мин. Марлос в правом углу штрафной Вентспилса пытался пяткой сделать скидку на партнера, но попал мячом себе в опорную ногу.

64 мин. Замены у Шахтера. Вместо Бондаря вышел Витао, вместо Бондаренко - Крыськив.

59 мин. Тиденберг навесил с углового, и мяч в воздухе пересек линию поля.

55 мин. Исмаили мог разогнать перспективную контратаку Шахтера, но слишком слабо сделал передачу на Сикана.

52 мин. МОМЕНТ! Сахневич с правого фланга прострелил во вратарскую, и сыгравший на опережение форвард латвийцев не попал в ворота!

50 мин. Футболисты Вентспилса активно начали вторую половину встречи.

46 мин. У Шахтера на поле вышли Трубин, Сикан, Исмаили и Марлос. Ушли Шевченко, Мораес, Сиприано и Вакула.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. Заметно активизировались латвийцы в конце тайма.

40 мин. Опасно! После навеса Антонио Бондаренко головой пробил мимо цели.

37 мин. После навеса в штрафную Шахтера Шевченко поймал мяч.

35 мин. Едва ли не первый удар по воротам Шахтера. Бил Фабиньо, и мяч после рикошета вылетел на угловой.

33 мин. Вакула нанес обводящий удар от левого угла штрафной, и защитник Вентспилса, подставив голову, выбил мяч на угловой.

31 мин. Бондаренко навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Вентспилса выбил мяч.

29 мин. Игра большую часть времени проходит на половине поля латвийского клуба.

26 мин. Горняки продолжают доминировать на поле.

23 мин. Оффсайд у Вакулы.

19 мин. Мог сразу и второй забить Шахтер! Махновский выручил свою команду после удара Мораеса!

17 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! М.Антонио с 11-тиметровой отметки точно пробил в левый от себя угол! Украинец Махновский угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

16 мин. ПЕНАЛЬТИ! Бондаренко в штрафной обыграл оппонента и получил от него по ногам!

15 мин. Огрызнулись латвийцы, и удар Мба из центра штрафной был заблокирован.

14 мин. Шахтер владеет преимуществом и больше атакует.

12 мин. Мораес со штрафного метров с 18-ти пробил в стенку.

8 мин. МОМЕНТ! Бондаренко приблизился к штрафной Вентспился и целил в угол, но мяч попал в штангу!!!

6 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

3 мин. После навеса с углового мяч отскочил к Матвиенко. Защитник сильно прострелил из угла штрафной, и круглый снаряд попал в защитника.

2 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

Матч перенесен на 9.15.

 

В воскресенье, 9-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок с латвийским «Вентспилсом». Матч пройдет в турецком Белеке на «Regnum Sports Center», начало – в 9:00 по киевскому времени.

Совсем немного времени осталось до первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой»: уже 20-го февраля «горняки» будут принимать лиссабонцев в Харькове. Спарринг с «Вентспилсом» станет последним для команды Луиша Каштру на сборах в Турции. Чемпионат Латвии длится в весенне-осенний период, и в крайнем турнире «Вентспилс» завоевал «бронзовые» медали. В субботу «Шахтер» в контрольном поединке встречался со словенской «Олимпией», одержав волевую победу со счетом 3:1. «Горняки» пропустили гол в первом тайме, а в концовке матча трижды расписались в воротах соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вентспилс».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.02.2020 09:01
    -2
    Кому не спится?
    Сейчас играют Украина - Нидерланды в хоккей...
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