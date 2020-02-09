Донецкий «Шахтер» обыграл «Вентспилс» (1:0) в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Шахтер» — «Вентспилс» — 1:0
Гол: Маркос Антонио, 17, с пенальти
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Вентспилс
|17'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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