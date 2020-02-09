Шахтер Донецк
1:0
Вентспилс
09.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Вентспилс — 1:0. Видео гола и обзор матча

Донецкий клуб одержал очередную победу на учебно-тренировочных сборах

  • 09.02.2020 12:31
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Шахтер — Вентспилс — 1:0. Видео гола и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» обыграл «Вентспилс» (1:0) в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Шахтер» — «Вентспилс» — 1:0
Гол: Маркос Антонио, 17, с пенальти

Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Вентспилс
17' ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

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