Олимпик выиграл четвертый контрольный матч кряду

Донецкий «Олимпик» добыл четвертую победу кряду на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Команда Висенте Гомеса минимально обыграла словацкий «Спартак» из Трнавы. Единственный гол в матче забил Шахаб Захеди.
Контрольный матч
«Спартак Трнава» – «Олимпик» – 0:1
Гол: Шахаб, 30
Напомним, ранее «Олимпик» обыграл румынский «Вииторул» (2:1), азербайджанский «Сабаил» (3:1) и польскую «Корону» (2:0).
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Источник — Sport.ua
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