Львов проведет спарринги с Левски и Мурой

Ранее уже сообщалось о том, что во время зимнего перерыва «Львов» проведет сбор в Турции, который пройдет с 24 января по 12 февраля.
На этом сборе «Львов» проведет два спарринга: против болгарского «Левски» 3 февраля и против словенской «Муры» 9 февраля.
На данный момент «Львов» идет десятым в турнирной таблице УПЛ.
Источник — ФК Львов
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