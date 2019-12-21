Львов проведет спарринги с Левски и Мурой

Ранее уже сообщалось о том, что во время зимнего перерыва «Львов» проведет сбор в Турции, который пройдет с 24 января по 12 февраля.

На этом сборе «Львов» проведет два спарринга: против болгарского «Левски» 3 февраля и против словенской «Муры» 9 февраля.

На данный момент «Львов» идет десятым в турнирной таблице УПЛ.