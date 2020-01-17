Донецкий «Шахтер» вышел из отпуска и приступил к подготовке ко второй части сезона.

В течение ближайших двух дней игроки «горняков» будут проходить медицинский осмотр. Первыми его пройдут украинские футболисты и Давид Хочолава. Для остальных игроков «Шахтера» медосмотр запланирован в субботу.

«Шахтер» не будет тренироваться в Украине, в понедельник, 20-го января, «горняки» отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию.