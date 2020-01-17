Донецкий «Шахтер» вышел из отпуска и приступил к подготовке ко второй части сезона.
В течение ближайших двух дней игроки «горняков» будут проходить медицинский осмотр. Первыми его пройдут украинские футболисты и Давид Хочолава. Для остальных игроков «Шахтера» медосмотр запланирован в субботу.
«Шахтер» не будет тренироваться в Украине, в понедельник, 20-го января, «горняки» отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
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Источник — ТК Футбол
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