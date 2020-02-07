Олимпик сыграл вничью с македонским клубом

Донецкий «Олимпик» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Висенте Гомеса не смогла обыграть ФК «Работнички» из Северной Македонии, спарринг завершился со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Олимпик» (Донецк, Украина) – Работнички (Скопье, Северная Македония) – 1:1

Голы: Зотько (38’) - Тошевски (35’)

«Олимпик»: Кичак (Крынский 45’) – Зотько (Цымбалюк 60’), Ксенз (Вербный 60’), Снурницын (Лукьянчук 60’), Кравченко (Лебеденко 30’), Кравчук, Романовский, Балашов (Политыло 60’), Тейшейра (Чогадзе 60’), Имери (Дегтярев 60’), Шахаб (Баланюк 55’).

Отметим, что это первый контрольный матч, в котором «Олимпик» не смог одержать победу. Ранее команда Висенте Гомеса выиграла шесть спаррингов кряду.

Следующий контрольный матч «Олимпик» проведет завтра, 8 февраля, против люксембургского «Расинга».

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