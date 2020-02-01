Карпаты добыли уверенную победу в контрольном матче

На сборе в Турции «Карпаты» провели второй контрольный матч и обыграли словацкий «Середь» со счетом 3:0.
Ранее команда Романа Санжара сыграла 1:1 со «Слованом».
Карпаты - Середь 3:0
Голы: Лях, 7, 43, Дженнингс, 76
Карпаты: Кудрик (Горох, 80), Слива (Дубинчак, 46), Веремиенко, Гиоргадзе (Халл, 46), Якимец (Г.Пасич, 60), Хахлев (Клец, 46), Толочко (Назарина, 46), Притула (Кириленко, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 60), Бойчук (Дженнингс, 46)
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Источник — ФК Карпаты
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