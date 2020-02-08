Колос потерпел первое поражение в 2020 году, уступив словацкому Спартаку

«Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Руслана Костышина уступила словацкому «Спартаку» из Трнавы со счетом 1:2.

Контрольный матч

«Колос» – «Спартак» Трнава – 1:2

Гол: Вильхамссон (60)

Отметим, что это первое поражение «Колоса» в 2020 году. Ранее команда из Коваливки одержала четыре победы, еще два матча завершились вничью.

Следующий спарринг «Колос» проведет 11 февраля против казахстанского «Жетису».

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей