Колос потерпел первое поражение в 2020 году, уступив словацкому Спартаку

«Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Руслана Костышина уступила словацкому «Спартаку» из Трнавы со счетом 1:2.
Контрольный матч
«Колос» – «Спартак» Трнава – 1:2
Гол: Вильхамссон (60)
Отметим, что это первое поражение «Колоса» в 2020 году. Ранее команда из Коваливки одержала четыре победы, еще два матча завершились вничью.
Следующий спарринг «Колос» проведет 11 февраля против казахстанского «Жетису».
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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