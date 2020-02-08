Колос потерпел первое поражение в 2020 году, уступив словацкому Спартаку

Команда Руслана Костышина прервала беспроигрышную серию

  • 08.02.2020 18:43
  • 700 просмотров
  • 0 комментариев
Колос потерпел первое поражение в 2020 году, уступив словацкому Спартаку
© ФК Колос

«Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Руслана Костышина уступила словацкому «Спартаку» из Трнавы со счетом 1:2.

Контрольный матч

«Колос» – «Спартак» Трнава – 1:2
Гол: Вильхамссон (60)

Отметим, что это первое поражение «Колоса» в 2020 году. Ранее команда из Коваливки одержала четыре победы, еще два матча завершились вничью.

Следующий спарринг «Колос» проведет 11 февраля против казахстанского «Жетису».

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности