Карпаты уступили в контрольном матче

«Карпаты» провели третий спарринг на сборе в Турции, а соперником был «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

Команда Романа Санжара потерпела минимальное поражение - 0:1.

Ранее львовская команда выиграла у ФК «Середь» и сыграла вничью со «Слованом».

Карпаты - Тузла 0:1

Карпаты: Кудрик, Дубинчак (Лях, 46), Халл (Гиоргадзе, 46), Веремиенко (Слива, 62), Якимец, Клец (Козак, 46), Назарина (Хахлев, 46), Притула (Толочко, 46), Пасич (Дженнингс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (игрок на просмотре, 46)