Карпаты уступили в контрольном матче

«Карпаты» провели третий спарринг на сборе в Турции, а соперником был «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.
Команда Романа Санжара потерпела минимальное поражение - 0:1.
Ранее львовская команда выиграла у ФК «Середь» и сыграла вничью со «Слованом».
Карпаты - Тузла 0:1
Карпаты: Кудрик, Дубинчак (Лях, 46), Халл (Гиоргадзе, 46), Веремиенко (Слива, 62), Якимец, Клец (Козак, 46), Назарина (Хахлев, 46), Притула (Толочко, 46), Пасич (Дженнингс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (игрок на просмотре, 46)
Источник — Sport.ua
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