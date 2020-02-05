Карпаты уступили в контрольном матче

Очередной спарринг на сборе в Турции

  • 05.02.2020 15:45
  • 1538 просмотров
  • 1 комментарий
Карпаты уступили в контрольном матче
© fckarpaty.com

«Карпаты» провели третий спарринг на сборе в Турции, а соперником был «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

Команда Романа Санжара потерпела минимальное поражение - 0:1.

Ранее львовская команда выиграла у ФК «Середь» и сыграла вничью со «Слованом».

Карпаты - Тузла 0:1

Карпаты: Кудрик, Дубинчак (Лях, 46), Халл (Гиоргадзе, 46), Веремиенко (Слива, 62), Якимец, Клец (Козак, 46), Назарина (Хахлев, 46), Притула (Толочко, 46), Пасич (Дженнингс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (игрок на просмотре, 46)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 05.02.2020 16:04
    0
    Бразилець нічого так виглядав. Можна підписувати. Бойчук нафіг. Лях сильніший за Танчика і Пасіча разом взятих.
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 05.02.2020 16:04
    0
    Бразилець нічого так виглядав. Можна підписувати. Бойчук нафіг. Лях сильніший за Танчика і Пасіча разом взятих.
    Ссылка
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