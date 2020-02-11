Динамо Киев
1:1
БАТЭ
11.02.2020, FT

Динамо расписало мировую с БАТЭ в контрольном поединке

Коллектив Михайличенко не смог победить впервые за шесть поединков

  • 11.02.2020 17:56
  • 4579 просмотров
  • 23 комментария
Динамо расписало мировую с БАТЭ в контрольном поединке
© ФК Динамо Киев

Юбилейный, десятый по счету, матч киевского «Динамо» за время проведения зимних сборов в турецком Белеке подопечным Алексея Михайличенко необходимо было провести против достаточно принципиального соперника. В соседней для Украины Республике Беларусь произошло редкое явление во время прошлого розыгрыша местной Вышей лиги: многолетний несменный чемпион – БАТЭ из Борисова – упустил титул в борьбе с брестским «Динамо», заняв итоговую вторую строчку в турнирной таблице. Стало быть, для украинской стороны имело место очередное противостояние против действующего вице-чемпиона своей страны.

«Бело-синим» пришлось в очередной раз сменить футбольную площадку в виду плотности расположения команд со всех уголков мира на побережье Средиземного моря. Однако близость отельного комплекса «Cornelia Belek» к уже ставшей привычным для «Динамо» «Gloria Serenity» не сильно влияла на условия для игры команды Михайличенко. Не стал и сам главный тренер киевлян вносить ротацию в стартовый состав своей команды, так что с первых минут на поле вышли все те же десять полевых игроков, что в матче с «Борацем» (4:1), к которым присоединился Георгий Бущан в «рамке» ворот.

Лихое начало поединка ознаменовал удар в сторону чужих ворот в исполнении Беньямина Вербича сразу после ввода мяча в игру. Словенец был наиболее заметным игроком в составе обеих команд и в дальнейшем, за что был награжден точной передачей Кендзеры с правого фланга ближе к завершению первых 45-и минут. Однако игра шла в достаточно равном по обостренности темпе. Беларуская команда угрожала штрафной Бущана с помощью качественных стандартов. И где-то даже везло «Динамо» на фоне терпящих неудачу ударов головой от соперников с близкой дистанции.

Подопечные Алексея Михайличенко сконцентрировали внимание на фланговой игре, что явно не устраивало игравшего на острие атаки Назария Русина. Форвард от отчаяния повадился самостоятельно наносить удары из любых удобных ситуаций ближе к концу тайма, однако успеха не имел. С точки зрения характера борьбы, матч проходил в спокойной атмосфере, что стало отличием отчетной встречи от игры киевлян против коллег из Бреста.

Вторая половина ознаменовалась более активной игрой беларуской команды в прессинге, к чему игроки «Динамо» не смогли быстро привыкнуть. В итоге, простой выпад через правый фланг завершился прострелом Виллюмсона с правого фланга в центр штрафной, где в один момент времени решили оказаться Попов, Кендзера и Шепелев. Но даже такая группа защищавшихся не смогла без фола заблокировать рывок Драгуна, который потом реализовал заработанный пенальти точным ударом в правый угол. Особого стремления игроков к победе в дальнейшем не было заметно. Тренерский штаб украинской команды не желал делать большое число замен. Так что игра плавно подошла к своему завершению.

Следующий контрольный поединок киевского «Динамо» пройдет менее чем через сутки. Соперником подопечных Алексея Михайличенко станет казахстанский «Тобол». Начало запланировано на 15:00.

Товарищеский матч.  

Динамо – БАТЭ – 1:1

Вербич, 34 – Драгун, 68 (пен.)

 Кендзера, 84 – Стасевич, 55

Динамо: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 71) – Вербич, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев – Русин.

БАТЭ: Чичкан – Настич (Малькевич, 81), Копытович, Филипенко (Мякиш, 60), Филипович (Бессмертный, 70) – Виллюмссон (Василевич, 87) – Нехайчик (Милич, 46), Бага, Драгун (Березкин, 70), Стасевич (Мукам, 70) – Дубаич (Скавиш, 49).

Стадион: «Cornelia Belek» (Белек, Турция)

ДИНАМО-БАТЭ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 11.02.2020 19:20
    +2
    а де ти був коли вони вигравали? в даунбасі?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.02.2020 19:05
    -3
    Ну БАТЭ - это тренд! Лига Чемпионов! Респект куянам!
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 11.02.2020 18:44
    0
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:39
    Ты то тут куда тролляка подписываешься? Или ты привык чужие хвосты заносить?
    у тебя есть хвост?
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 11.02.2020 18:42
    +3
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:39
    Ты то тут куда тролляка подписываешься? Или ты привык чужие хвосты заносить?
    Что вата забыла на ветке украинской команды?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.02.2020 18:41
    -3
    gnt32, 11.02.2020 18:33
    а куда тебе настучать?
    Шмоня, у тебя вечерняя активность?!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 18:39
    -4
    gnt32, 11.02.2020 18:33
    а куда тебе настучать?
    Ты то тут куда тролляка подписываешься? Или ты привык чужие хвосты заносить?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 11.02.2020 18:33
    0
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:05
    Настучи куда нибудь. Это ж твой хлеб?
    а куда тебе настучать?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 11.02.2020 18:31
    0
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:03
    Колорадами всегда называли американских разведчиков. Разве они играли сегодня или вчера?
    а как запорожских разведчиков называли?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 11.02.2020 18:30
    -1
    serge_kr, 11.02.2020 17:59
    Бате намного лучше смотрелось, вот вам и уровень ДК, стыдно когда 2-я команда Беларусии загоняет наше вечно 2-е место!
    Пролетер да ещет и 12 в Сербииб а имеет шахтер ,стыдно!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 11.02.2020 18:27
    0
    Как только команда не бей-беги, даже с игроками намного ниже классом так сразу у Динамо ничего не получается. Что еще раз доказывает, игроки играют сами по себе без какой-то тренерской мысли.
    Ссылка
    Vytas Mesk
      Vytas Mesk, 11.02.2020 18:18
    +1
    На данный момент БАТЭ играет тактически сильнее, всю игру тренер давал установку как играть , прессинг. Без которого команда на сегодня ни одна ни чего не добьётся. У ДК тишина.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 11.02.2020 18:16
    -1
    Только команда которая стабильно попадет в еврокубки и сразу ...... Мдя.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.02.2020 18:14
    +5
    Дуэлунд уже явно выделяется игрой, молодец.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 18:05
    -5
    Кум Кума, 11.02.2020 18:04
    Фамилия стремная у теббя
    Настучи куда нибудь. Это ж твой хлеб?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.02.2020 18:05
    +1
    Кум Кума, 11.02.2020 18:03
    Так таким как он это и ненужно, у них задачи другие...
    Ссылка
    Кум Кума
    online
      Кум Кума, 11.02.2020 18:04
    +4
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:03
    Колорадами всегда называли американских разведчиков. Разве они играли сегодня или вчера?
    Фамилия стремная у теббя
    Ссылка
    Кум Кума
    online
      Кум Кума, 11.02.2020 18:03
    +1
    serge_kr, 11.02.2020 17:59
    Бате намного лучше смотрелось, вот вам и уровень ДК, стыдно когда 2-я команда Беларусии загоняет наше вечно 2-е место!
    Ти матч смотрел? Кклоун
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 18:03
    -8
    Kovalenkobrevno, 11.02.2020 18:01
    Ты бы так матчи своих колорадов великих комментировал. Такое же говно
    Колорадами всегда называли американских разведчиков. Разве они играли сегодня или вчера?
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 11.02.2020 18:02
    0
    Ну зато Брест разгромили)
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 11.02.2020 18:01
    -1
    serge_kr, 11.02.2020 17:59
    Бате намного лучше смотрелось, вот вам и уровень ДК, стыдно когда 2-я команда Беларусии загоняет наше вечно 2-е место!
    Ты бы так матчи своих колорадов великих комментировал. Такое же говно
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.02.2020 18:14
    +5
    Дуэлунд уже явно выделяется игрой, молодец.
    Ссылка
    Кум Кума
    online
      Кум Кума, 11.02.2020 18:04
    +4
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:03
    Колорадами всегда называли американских разведчиков. Разве они играли сегодня или вчера?
    Фамилия стремная у теббя
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 11.02.2020 18:42
    +3
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:39
    Ты то тут куда тролляка подписываешься? Или ты привык чужие хвосты заносить?
    Что вата забыла на ветке украинской команды?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 11.02.2020 19:20
    +2
    а де ти був коли вони вигравали? в даунбасі?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 18:01
    +2
    Игра так себе. Ну товарняк же. Но Бущан под свисток лихо отдал мяч в ноги противнику.. И вот хорошо что товарняк. В кубках бы наказали сразу же
    Ссылка
    Vytas Mesk
      Vytas Mesk, 11.02.2020 18:18
    +1
    На данный момент БАТЭ играет тактически сильнее, всю игру тренер давал установку как играть , прессинг. Без которого команда на сегодня ни одна ни чего не добьётся. У ДК тишина.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.02.2020 18:05
    +1
    Кум Кума, 11.02.2020 18:03
    Так таким как он это и ненужно, у них задачи другие...
    Ссылка
    Кум Кума
    online
      Кум Кума, 11.02.2020 18:03
    +1
    serge_kr, 11.02.2020 17:59
    Бате намного лучше смотрелось, вот вам и уровень ДК, стыдно когда 2-я команда Беларусии загоняет наше вечно 2-е место!
    Ти матч смотрел? Кклоун
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 11.02.2020 18:44
    0
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:39
    Ты то тут куда тролляка подписываешься? Или ты привык чужие хвосты заносить?
    у тебя есть хвост?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 11.02.2020 18:33
    0
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:05
    Настучи куда нибудь. Это ж твой хлеб?
    а куда тебе настучать?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 11.02.2020 18:31
    0
    Виктор Иванов, 11.02.2020 18:03
    Колорадами всегда называли американских разведчиков. Разве они играли сегодня или вчера?
    а как запорожских разведчиков называли?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 11.02.2020 18:27
    0
    Как только команда не бей-беги, даже с игроками намного ниже классом так сразу у Динамо ничего не получается. Что еще раз доказывает, игроки играют сами по себе без какой-то тренерской мысли.
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 11.02.2020 18:02
    0
    Ну зато Брест разгромили)
    Ссылка
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