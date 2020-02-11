Динамо расписало мировую с БАТЭ в контрольном поединке

Юбилейный, десятый по счету, матч киевского «Динамо» за время проведения зимних сборов в турецком Белеке подопечным Алексея Михайличенко необходимо было провести против достаточно принципиального соперника. В соседней для Украины Республике Беларусь произошло редкое явление во время прошлого розыгрыша местной Вышей лиги: многолетний несменный чемпион – БАТЭ из Борисова – упустил титул в борьбе с брестским «Динамо», заняв итоговую вторую строчку в турнирной таблице. Стало быть, для украинской стороны имело место очередное противостояние против действующего вице-чемпиона своей страны.

«Бело-синим» пришлось в очередной раз сменить футбольную площадку в виду плотности расположения команд со всех уголков мира на побережье Средиземного моря. Однако близость отельного комплекса «Cornelia Belek» к уже ставшей привычным для «Динамо» «Gloria Serenity» не сильно влияла на условия для игры команды Михайличенко. Не стал и сам главный тренер киевлян вносить ротацию в стартовый состав своей команды, так что с первых минут на поле вышли все те же десять полевых игроков, что в матче с «Борацем» (4:1), к которым присоединился Георгий Бущан в «рамке» ворот.

Лихое начало поединка ознаменовал удар в сторону чужих ворот в исполнении Беньямина Вербича сразу после ввода мяча в игру. Словенец был наиболее заметным игроком в составе обеих команд и в дальнейшем, за что был награжден точной передачей Кендзеры с правого фланга ближе к завершению первых 45-и минут. Однако игра шла в достаточно равном по обостренности темпе. Беларуская команда угрожала штрафной Бущана с помощью качественных стандартов. И где-то даже везло «Динамо» на фоне терпящих неудачу ударов головой от соперников с близкой дистанции.

Подопечные Алексея Михайличенко сконцентрировали внимание на фланговой игре, что явно не устраивало игравшего на острие атаки Назария Русина. Форвард от отчаяния повадился самостоятельно наносить удары из любых удобных ситуаций ближе к концу тайма, однако успеха не имел. С точки зрения характера борьбы, матч проходил в спокойной атмосфере, что стало отличием отчетной встречи от игры киевлян против коллег из Бреста.

Вторая половина ознаменовалась более активной игрой беларуской команды в прессинге, к чему игроки «Динамо» не смогли быстро привыкнуть. В итоге, простой выпад через правый фланг завершился прострелом Виллюмсона с правого фланга в центр штрафной, где в один момент времени решили оказаться Попов, Кендзера и Шепелев. Но даже такая группа защищавшихся не смогла без фола заблокировать рывок Драгуна, который потом реализовал заработанный пенальти точным ударом в правый угол. Особого стремления игроков к победе в дальнейшем не было заметно. Тренерский штаб украинской команды не желал делать большое число замен. Так что игра плавно подошла к своему завершению.

Следующий контрольный поединок киевского «Динамо» пройдет менее чем через сутки. Соперником подопечных Алексея Михайличенко станет казахстанский «Тобол». Начало запланировано на 15:00.

Товарищеский матч.



Динамо – БАТЭ – 1:1



Вербич, 34 – Драгун, 68 (пен.)



Кендзера, 84 – Стасевич, 55



Динамо: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 71) – Вербич, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев – Русин.

БАТЭ: Чичкан – Настич (Малькевич, 81), Копытович, Филипенко (Мякиш, 60), Филипович (Бессмертный, 70) – Виллюмссон (Василевич, 87) – Нехайчик (Милич, 46), Бага, Драгун (Березкин, 70), Стасевич (Мукам, 70) – Дубаич (Скавиш, 49).



Стадион: «Cornelia Belek» (Белек, Турция)

ДИНАМО-БАТЭ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 8°C