Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Именно на этом поле мы не можем выиграть»

Наставник «Динамо» – о спарринге с БАТЭ

  • 11.02.2020 20:58
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Именно на этом поле мы не можем выиграть»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с белорусским БАТЭ (1:1) в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции.

– Это был хороший спарринг, хорошая игра. Было много движения, борьбы. Мы уже готовимся к тому, чтобы давать игрокам проводить весь матч, поэтому было видно, что к концу некоторые устали, возможно, принимали не те решения, было много необоснованных потерь мяча.

Но все идет по плану, матч с БАТЭ был хорошим спаррингом, который поможет нам подготовиться к сезону. Получается так, что именно на этом поле (Cornelia Belek. - Прим. ред.) мы не можем выиграть: сыграли со счетом 1:1 с «Легией» и сейчас - с БАТЭ. Однако еще раз повторюсь, что уровнем спарринга мы абсолютно довольны.

– Можете оценить работу судейской бригады?
– У нас все будет совсем иначе, на каждом матче будет работать VAR. Поэтому, наверное, нам бояться судейских ошибок не стоит.

– Обращаете ли вы внимание игроков на введение VAR? Возможно, даете советы, рекомендации?
– Вполне естественно. Любой фол может рассматриваться как нарушение, как пенальти. Поэтому нужно внимательнее и аккуратнее действовать при стандартных положениях, играть до конца, не останавливаться. В этом нет ничего необычного, просто надо чувствовать, что любая твоя ошибка может быть замеченной.

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Источник — ФК Динамо Киев

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