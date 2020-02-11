Динамо – БАТЭ – 1:1. Видео голов и обзор матча

Киевское «Динамо» сыграло вничью с белорусским БАТЭ (1:1) в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Лучшие моменты матча Динамо Киев - БАТЭ
|68'
|ГОЛ ! С пенальти забил Станислав Драгун (БАТЭ).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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