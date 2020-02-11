Динамо Киев
1:1
БАТЭ
11.02.2020, FT

Динамо – БАТЭ – 1:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма товарищеского поединка

  • 11.02.2020 15:54
  • 19662 просмотра
  • 31 комментарий
Динамо – БАТЭ – 1:1. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.  

Динамо – БАТЭ – 1:1

Вербич, 34 – Драгун, 68 (пен.)

 Кендзера, 84 – Стасевич, 55

Динамо: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 71) – Вербич, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев – Русин.

Запасные: Пиварич, Сирота, Романчук, Кадири, Де Пена, Соль.

БАТЭ: Чичкан – Настич (Малькевич, 81), Копытович, Филипенко (Мякиш, 60), Филипович (Бессмертный, 70) – Виллюмссон (Василевич, 87) – Нехайчик (Милич, 46), Бага, Драгун (Березкин, 70), Стасевич (Мукам, 70) – Дубаич (Скавиш, 49).

Запасные: Кудравец, Свирский, Немирко.

Стадион: «Cornelia Belek» (Белек, Турция)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+4 мин. Арбитр за временем не особо следит. Для Динамо еще один стандарт. На левом фланге.

90+2 мин. Угловой для Динамо на правом фланге.

90+1 мин. Бущан решил пожарить в конце матча неудачным выносом мяча из штрафной. Андриевский подстраховал!

90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.

90 мин. Попова стараются прожать соперники, пока Денис все еще старается отойти от повреждения.

88 мин. Не пропустил центр обороны Динамо соперников через серединную линию при контратаке.

 87 мин. ЗАМЕНА У БАТЭ. Василевич завершит игру вместо Виллюмссона.

85 мин. Попов получает помощь за пределами поля!

 84 мин. Штрафной на левом фланге для гостей принес фол Кендзеры, который арбитр оценил предупреждением.

82 мин. МОМЕНТ! Русин в ближний пробивал от левого угла вратарской! На месте Чичкан!

 81 мин. ЗАМЕНА У БАТЭ. Малькевич заменил Настича.

79 мин. ОПАСНО! Русин не сумел остановить мяч при верховой передаче в штрафную из центра поля!

78 мин. Подача в штрафную гостей со стандарта завершилась выносом мяча.

77 мин. Штрафной на правом фланге для Динамо.

75 мин. МОМЕНТ! Голкипер БАТЭ вышел победителем и при удара со средней дистанции от Русина.

73 мин. МОМЕНТ! Прострел Вербича приняла на себя стенка, после чего Беньямин пробил с отскока в ближний угол. Спас Чичкан.

72 мин. Штрафной для Динамо у левой границы чужих владений.

 71 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Андриевский вышел вместо Сидорчука. Капитан – Караваев.

 70 мин. ЗАМЕНЫ У БАТЭ. Филипович, Драгун и Стасевич были заменены на Бессмертного, Березкина и Мукама, соответвенно.

70 мин. Свалился мяч с ноги у Сидорчука, который пытался пробить после отскока в центр штрафной.

 68 мин. ГОЛ! Точный удар Драгуна с одиннадцатиметровой отметки в правый угол сравнял счет. Бущан не угадал.

67 мин. ПЕНАЛЬТИ! Сбили Драгуна в центре штрафной после прострела с правого фланга от Виллюмсона.

66 мин. Выпад киевлян через правый фланг завершился неточной подачей в штрафную.

64 мин. Дуэлунд разобрался с двумя соперниками у левого угла чужой штрафной, но так и не смог прострелить в центр.

62 мин. ОПАСНО! Шабанов бросился под мяч после удара Скавиша из левой половины штрафной!

 60 мин. ЗАМЕНА У БАТЭ. Мякиш продолжит игру вместо Филипенко.

59 мин. Вербич повел за собой всю линию обороны во время прохода с левого фланга, но удара по воротам так и не нанес.

57 мин. Старались поджать Бущана гости, но Георгий не растерялся внутри своей вратарской.

55 мин. Русин нарушил правила против соперника при борьбе за мяч у чужой штрафной.

 55 мин. Стасевич был предупрежден за опасную игру на чужой половине.

52 мин. Верхом старается загрузить мяч в переднюю линию Динамо. Без результата. Пока что...

50 мин. МОМЕНТ! Чичкан потащил удар Дуэлунда в правую девятку из полукруга у штрафной!

48 мин. В руки Чичкану отправил мяч Шепелев подкрученным ударом от левого угла штрафной.

48 мин. Плотно взялись за левую половину своей атаки беларусы. Угловой удалось заработать.

47 мин. Прострел с левого фланга от Милича был перехвачен. Аут.

46 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Шапаренко отыграл первый тайм, а на второй вышел Дуэлунд.

 46 мин. ЗАМЕНА У БАТЭ. Скавиш и Милич вышли на поле вместо Дубаича и Нехайчика.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит одну минуту.

45 мин. Копытович не сумел пробить влет по мячу после подачи со стандарта на дальнюю штангу.

44 мин. Попов нарушил правила на правом фланге обороны.

43 мин. Непонятный пас от Сидорчука из центральной зоны в направлении чужой штрафной.

42 мин. МОМЕНТ! Перед собой отразил мяч Чичкан после удара Русина со входа в правую половину штрафной!

40 мин. Шире призывает играть тренерский штаб гостей своих подопечных.

38 мин. МОМЕНТ! Стасевич расстреливал ворота ударом головой, получив навес со стандарта, но взял чуть выше перекладины!

38 мин. Штрафной в опасной близости ко владениям Бущана.

37 мин. Беларуская команда находится в попытке быстро отыграть пропущенный мяч.

 34 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Шапаренко передачей на правый фланг поддержал рывок Кендезры, после чего поляк прострелил вдоль чужих владений, а Вербич в подкате переправил мяч в сетку!

34 мин. Чичкан на выходе к лицевой границе штрафной перехватил подачу Шапаренко в направлении Кендзеры.

32 мин. Подключение Миколенко к атаке левым флангом так и не закончилось прострелом в центр штрафной.

31 мин. ОПАСНО! Свалился мяч с ноги у Шапаренко во время попытки Николая исполнить удар с носка из-за пределов штрафной!

30 мин. Против Шабанова в центре поля нарушил правила Дубаич.

27 мин. Филипенко получил удар по лицу во время борьбы за верховой мяч в чужой штрафной.

26 мин. Угловой удалось заработать беларуской команде в ответной атаке. Стасевич его пойдет подавать.

24 мин. МОМЕНТ! Вербич завершил проход через левый фланг к чужим воротам ударом под ближнюю штангу, с которым не без труда справился Чичкан!

23 мин. МОМЕНТ! Очередной сейв от Бущана! В правую половину штрафной на контратаке ворвался Нехайчик, после чего последовал удар со средней дистанции!

22 мин. Чичкан сыграл на выходе из ворот, и спокойно забрал мяч в руки при простреле Шапаренко с левого фланга.

21 мин. ОПАСНО! Удар Русина с ближнего угла вратарской заблокировал защитник. Простреливал с правого фланга Караваев.

20 мин. Настич спокойно сбросил мяч в руки голкиперу грудью, находясь в пределах вратарской, после подачи с левого фланга.

18 мин. Угловой заработал Кендзера после заброса Шапаренко в правую половину штрафной.

18 мин. Перевод между флангами от Караваева до Вербича так и не дошел.

16 мин. Через правый фланг выходили в контратаку игроки беларуской команды, но Стасевич испортил момент неточной подачей в штрафную.

15 мин. МОМЕНТ! Прострел Вербича от левого угла штрафной был заблокирован, однако мяч чуть не отправился в свободный ближний угол ворот!

14 мин. Караваев легко справился с Нехайчиком на правом фланге, но дальнейшего развития атаки не придумал.

13 мин. Подача Миколенко с левого фланга была заблокирована. Угловой.

12 мин. Киевляне вновь вернули себе контроль над мячом.

10 мин. МОМЕНТ! В противоход Бущану направлял мяч ударом головой Дубаич от правого угла вратарской! Рядом с дальней штангой!

8 мин. Оказывают помощь Чичкану после грубой игры в чужой вратарской со стороны Русина.

6 мин. ОПАСНО! Чичкан опередил Русина на мяче после прострела Караваева с правого фланга.

4 мин. Очередной оффсайд у Динамо. И вновь это был Караваев, но ситуация была уже попроще.

3 мин. МОМЕНТ! Бущана заставили соперники поработать ударом со средней дистанции точно по центру ворот!

2 мин. Караваеву отдали в оффсайд передачу из глубины левого полуфланга. Дальнейший удар смысла не имел.

1 мин. МОМЕНТ! Выстрел из центрального круга от Вербича! Мимо, но начали лихо.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 11-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и беларуский БАТЭ. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Cornelia Belek», начало в 16:00.

До недавних пор несменный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ станет следующим соперником киевского «Динамо» на зимних тренировочных сборах в Турции. Вновь тренерский штаб «бело-синих» сумел отыскать себе команду с аналогичным статусом вице-чемпиона страны, однако теперь зрители смогут увидеть еще и принципиальный контекст в противостоянии двух соседних стран.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и БАТЭ.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 11.02.2020 17:56
    0
    Весь матч тренера бате было чуты , прессинг и тд. Нам бы такого тренера.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:52
    -1
    в общем сборы прошли а как была команда-середняк ДК такой и подходит к 2 части сезона
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:52
    0
    Во как забегали обе команды после 80 мин, как будто плей-офф
    Ссылка
    Ivanovich333
      Ivanovich333, 11.02.2020 17:51
    -3
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    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 17:40
    0
    Вратарю отдай обратно. Ай молодец. Только ворота БАТЭ с противоположной стороны поля, может они не знают об этом?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.02.2020 17:39
    -1
    УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 17:35
    Сегодня первый раз решил посмотреть мачт Динамо на сборах, потому как БАТЭ интересный соперник. И что я вижу? Невнятная тягомотина в исполнении Динамо, тупой перекат мяча поперек поля и глупые нарушения в штрафной, которые приводят к пенальти. О каком разнообразии в игре говорил Михайличенко?
    наверное Трашеру буквенному нравится
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 17:35
    +1
    Сегодня первый раз решил посмотреть мачт Динамо на сборах, потому как БАТЭ интересный соперник. И что я вижу? Невнятная тягомотина в исполнении Динамо, тупой перекат мяча поперек поля и глупые нарушения в штрафной, которые приводят к пенальти. О каком разнообразии в игре говорил Михайличенко?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:32
    +1
    Semiramida, 11.02.2020 17:18
    Вот ты себя и выдал - болельщик Шахтёра! Диалог начал с оскорблений в мой адрес...и в этом весь интеллектуальный уровень фанатов Шахтёра! Очень жаль...
    стыдно должно быть тебе старому-раздвоение личности...... ты хоть не в женской одежде с нами переписываешься
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:31
    0
    Semiramida, 11.02.2020 17:18
    Вот ты себя и выдал - болельщик Шахтёра! Диалог начал с оскорблений в мой адрес...и в этом весь интеллектуальный уровень фанатов Шахтёра! Очень жаль...
    А вот и нет. Я болельщик МанЮ, как бы они не выступали
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 11.02.2020 17:31
    -2
    Al Zolo, 11.02.2020 17:29
    Кстати -это первый боле-менее серьезный противник киевлян за все сборы
    Нет. Был еще Хайдук. Там Динама пол поля не переходила
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 11.02.2020 17:30
    -3
    На сегодня, даже БАТЭ это другой уровень. ДК ни какой. Менять тренера и селекцию.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:30
    +1
    AK_228, 11.02.2020 17:28
    это не мадам, этоо старый дебил Семерамид
    вчера я ему этоже писал..... написал чтоб не забыл на гейпарад сходить
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:30
    +1
    Вот дрова! Трое на одного, да ещё кипер в рамке, и пеналь на ровном месте
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:29
    +1
    Кстати -это первый боле-менее серьезный противник киевлян за все сборы
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.02.2020 17:28
    +1
    Pro100ecspert, 11.02.2020 17:24
    Мадам ваші коментарі невдекватні
    это не мадам, этоо старый дебил Семерамид
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:28
    +1
    Чего это БАТЭ-не команда...онавыглядит сильнее Динамо-счет не всегда отражает положение на поле
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 11.02.2020 17:24
    +2
    Semiramida, 11.02.2020 16:47
    Сейчас болельщики Шахтёра прибегут и будут жжужать, что БАТЭ - это не команда! Хотя недавно горняки разгромили гранда европейского футбола и постоянного участника плей-офф Лиги Чемпионов латвийский Венспилс аж 1:0!
    Мадам ваші коментарі невдекватні
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 11.02.2020 17:18
    -7
    Виктор Иванов, 11.02.2020 17:15
    А я уверен что ты клон Семпирахита...
    Вот ты себя и выдал - болельщик Шахтёра! Диалог начал с оскорблений в мой адрес...и в этом весь интеллектуальный уровень фанатов Шахтёра! Очень жаль...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:15
    +2
    Semiramida, 11.02.2020 17:00
    САМО - это ты! А я женского рода! Научись разбираться в родах и полах! Если не способен, то хоть на фото Ника посмотри! А маховик донецких болельщиков я давно пытаюсь остановить, хоть и женщина, да вот только такие как ты - мешают это сделать!
    А я уверен что ты клон Семпирахита...
    Ссылка
    Vytas Mesk
      Vytas Mesk, 11.02.2020 17:09
    0
    БАТЭ смотрится лучше чем ДК, прессингом всей командой видна игра. ДК просто бегают как получиться .
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.02.2020 16:57
    +3
    Виктор Иванов, 11.02.2020 16:51
    Ты же само начинаешь раскручивать маховик срачизма. Зачем?
    девушке скучно
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 11.02.2020 17:24
    +2
    Semiramida, 11.02.2020 16:47
    Сейчас болельщики Шахтёра прибегут и будут жжужать, что БАТЭ - это не команда! Хотя недавно горняки разгромили гранда европейского футбола и постоянного участника плей-офф Лиги Чемпионов латвийский Венспилс аж 1:0!
    Мадам ваші коментарі невдекватні
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:15
    +2
    Semiramida, 11.02.2020 17:00
    САМО - это ты! А я женского рода! Научись разбираться в родах и полах! Если не способен, то хоть на фото Ника посмотри! А маховик донецких болельщиков я давно пытаюсь остановить, хоть и женщина, да вот только такие как ты - мешают это сделать!
    А я уверен что ты клон Семпирахита...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 16:59
    +2
    Обычный матч. Нравится что стараются отобрать быстро мяч, есть определенные отличия подготовки.
    Увидим в официальном матче. Лишь бы без травм
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 17:35
    +1
    Сегодня первый раз решил посмотреть мачт Динамо на сборах, потому как БАТЭ интересный соперник. И что я вижу? Невнятная тягомотина в исполнении Динамо, тупой перекат мяча поперек поля и глупые нарушения в штрафной, которые приводят к пенальти. О каком разнообразии в игре говорил Михайличенко?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:32
    +1
    Semiramida, 11.02.2020 17:18
    Вот ты себя и выдал - болельщик Шахтёра! Диалог начал с оскорблений в мой адрес...и в этом весь интеллектуальный уровень фанатов Шахтёра! Очень жаль...
    стыдно должно быть тебе старому-раздвоение личности...... ты хоть не в женской одежде с нами переписываешься
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:30
    +1
    AK_228, 11.02.2020 17:28
    это не мадам, этоо старый дебил Семерамид
    вчера я ему этоже писал..... написал чтоб не забыл на гейпарад сходить
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:30
    +1
    Вот дрова! Трое на одного, да ещё кипер в рамке, и пеналь на ровном месте
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:29
    +1
    Кстати -это первый боле-менее серьезный противник киевлян за все сборы
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.02.2020 17:28
    +1
    Pro100ecspert, 11.02.2020 17:24
    Мадам ваші коментарі невдекватні
    это не мадам, этоо старый дебил Семерамид
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 17:28
    +1
    Чего это БАТЭ-не команда...онавыглядит сильнее Динамо-счет не всегда отражает положение на поле
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 16:51
    +1
    Semiramida, 11.02.2020 16:47
    Сейчас болельщики Шахтёра прибегут и будут жжужать, что БАТЭ - это не команда! Хотя недавно горняки разгромили гранда европейского футбола и постоянного участника плей-офф Лиги Чемпионов латвийский Венспилс аж 1:0!
    Ты же само начинаешь раскручивать маховик срачизма. Зачем?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 11.02.2020 17:56
    0
    Весь матч тренера бате было чуты , прессинг и тд. Нам бы такого тренера.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:52
    0
    Во как забегали обе команды после 80 мин, как будто плей-офф
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 17:40
    0
    Вратарю отдай обратно. Ай молодец. Только ворота БАТЭ с противоположной стороны поля, может они не знают об этом?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 17:31
    0
    Semiramida, 11.02.2020 17:18
    Вот ты себя и выдал - болельщик Шахтёра! Диалог начал с оскорблений в мой адрес...и в этом весь интеллектуальный уровень фанатов Шахтёра! Очень жаль...
    А вот и нет. Я болельщик МанЮ, как бы они не выступали
    Ссылка
    Vytas Mesk
      Vytas Mesk, 11.02.2020 17:09
    0
    БАТЭ смотрится лучше чем ДК, прессингом всей командой видна игра. ДК просто бегают как получиться .
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.02.2020 16:54
    0
    Виктор Иванов, 11.02.2020 16:51
    Ты же само начинаешь раскручивать маховик срачизма. Зачем?
    это просто старое советское гавно Несенюк
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 16:43
    0
    единственный настоящий нападающий в команде
    Ссылка
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