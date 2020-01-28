Днепр-1 с игроком на просмотре уступил в контрольном матче

Команда пропустила в компенсированное время

  • 28.01.2020 18:31
  • 1614 просмотров
  • 5 комментариев
Днепр-1 с игроком на просмотре уступил в контрольном матче
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» на сборе в Турции провел контрольный матч против чешского «Богемианса».

Команда Дмитрия Михайленко вела в счете, однако уступила 1:2. Первый тайм в составе «Днепра-1» отыграл потенциальный новичок - форвард Эстебан Гонсалвеш.

Днепр-1 - Богемианс 1:2
Голы: Супряга, 47 - Ваничек, 54, Кейта, 90+1

Днепр-1: Зновенко, Чичиков, Лопыренок, Гуйе, Полевой, Батагов, Когут, Гонсалвеш, Рубчинский, Беляев, Коркишко

2-й тайм: Зновенко, Сваток, Чичиков, Батагов, Кравченко, Снижко, Назаренко, Шаповал, Рубчинский (Ярмолюк, 58), Сабатини, Супряга

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    Ruud, 28.01.2020 18:57
    -1
    что они не делали, не идут дела с такими подготовками хоть бы не вылететь в первую лигу
    Ссылка
    I love my country
    I love my country, 28.01.2020 18:53
    -1
    rosti79, 28.01.2020 18:42
    Дно-1 проигрывает 3 матчь подрят с новым шлаком
    Шлак в команді тільки один - головний тренер.
    Ссылка
    I love my country
    I love my country, 28.01.2020 18:53
    -1
    rosti79, 28.01.2020 18:42
    Дно-1 проигрывает 3 матчь подрят с новым шлаком
    Шлак в команді тільки один - головний тренер.
    Ссылка
    I love my country
    I love my country, 28.01.2020 18:53
    -1
    rosti79, 28.01.2020 18:42
    Дно-1 проигрывает 3 матчь подрят с новым шлаком
    Шлак в команді тільки один - головний тренер.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.01.2020 18:42
    -1
    Дно-1 проигрывает 3 матчь подрят с новым шлаком
    Ссылка
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