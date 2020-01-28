Днепр-1 с игроком на просмотре уступил в контрольном матче

«Днепр-1» на сборе в Турции провел контрольный матч против чешского «Богемианса».
Команда Дмитрия Михайленко вела в счете, однако уступила 1:2. Первый тайм в составе «Днепра-1» отыграл потенциальный новичок - форвард Эстебан Гонсалвеш.
Днепр-1 - Богемианс 1:2
Голы: Супряга, 47 - Ваничек, 54, Кейта, 90+1
Днепр-1: Зновенко, Чичиков, Лопыренок, Гуйе, Полевой, Батагов, Когут, Гонсалвеш, Рубчинский, Беляев, Коркишко
2-й тайм: Зновенко, Сваток, Чичиков, Батагов, Кравченко, Снижко, Назаренко, Шаповал, Рубчинский (Ярмолюк, 58), Сабатини, Супряга
Источник — СК Днепр-1
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