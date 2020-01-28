Днепр-1 просматривает фрацузского форварда

Сегодня «Днепр-1» проводит контрольный матч на сборе в Турции против «Богемианса», а в основной состав команды Дмитрия Михайленко попал потенциальный новичок.

Им является 20-летний французский форвард Эстебан Гонсалвеш, который находится на просмотре.

Игрок провел на поле первый тайм. Ранее Гонсалвеш выступал за юниорскую команду «Марселя».

«Днепр-1» зимой усилился рядом игроков, в том числе форвардом Алексеем Хобленко.