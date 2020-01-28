Днепр-1 просматривает фрацузского форварда

Эстебан Гонсалвеш на просмотре у Дмитрия Михайленко

  • 28.01.2020 17:53
  • 1257 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 просматривает фрацузского форварда
© scdnipro1.com.ua

Сегодня «Днепр-1» проводит контрольный матч на сборе в Турции против «Богемианса», а в основной состав команды Дмитрия Михайленко попал потенциальный новичок.

Им является 20-летний французский форвард Эстебан Гонсалвеш, который находится на просмотре.

Игрок провел на поле первый тайм. Ранее Гонсалвеш выступал за юниорскую команду «Марселя».

«Днепр-1» зимой усилился рядом игроков, в том числе форвардом Алексеем Хобленко.

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 18:05
    0
    дайте угадаю, чернокожего француза)
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 28.01.2020 17:54
    0
    "Дніпро-1 переглядає фрацузского форварда"
    Вам гугл перекладає?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 28.01.2020 18:05
    0
    дайте угадаю, чернокожего француза)
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 28.01.2020 17:54
    0
    "Дніпро-1 переглядає фрацузского форварда"
    Вам гугл перекладає?
    Ссылка
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