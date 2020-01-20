Динамо одержало первую победу на сборах в Турции

Вице-чемпион Украины находится в состоянии активной подготовки ко второй части сезона вот уже десять календарных дней. Местом проведения тренировочных сборов руководство киевского «Динамо» решило выбрать не совсем привычную локацию – турецкий Белек и его окрестности пришли на смену испанской Марбельи, где «бело-синие» проводили подготовку к весне несколько сезонов кряду.

Поменялся и сам подход к построению программы сборов. Акцент был сделан на большем числе контрольных поединков, что в условиях ограниченного количества отведенного времени может означать лишь одно – «Динамо» будет достаточно часто появляться перед объективами телекамер в непосредственно рабочей обстановке. И первый матч подопечные Алексея Михайличенко уже успели провести, расписав мировую с польской «Легией» (1:1), после чего киевлянам были отведено менее суток на восстановление, и уже подготавливался не менее интересный соперник. Вице-чемпион Азербайджана, бакинский «Нефтчи», с которым «Динамо» встречалось в последний раз летом 2014-го года (2:2).

Дискретный первый тайм с приемлемым результатом, который точно не являлся краеугольным камнем в отчетной встрече, по его итогу – иных слов оценке игры киевлян было сложно подобрать по завершению 45-и минут игрового времени. Начало было многообещающим, ведь азербайджанского соперника удалось крепко прижать к его владениям, результатом чего стал быстрый мяч. Де Пена прострелил низом от лицевой на левом фланге атаки, а на острие комбинации неожиданно оказался Виталий Миколенко. Удар сходу под опорную ногу голкиперу был предельно точным.

Не прошло и десяти минут, как «Динамо» удалось провести второй результативный выпад. Точный удар Назария Русина произошел в результате череды удачных для подопечных Михайличенко событий. Отчаянный прыжок в попытке нанести удар от Де Пены перевел подачу Караваева с правого фланга в сторону ворот, однако мяч через голевую линию не пропустил один из центральных защитников «Нефтчи». К счастью, Русин оказался на пути неудачной попытки выноса, и спокойно добил футбольный снаряд под перекладину.

Однако столь уверенным в своих действиях «Динамо» было лишь в первой половине тайма. Вскоре после второго гола, последовали невынужденные ошибки при простых передачах в центре поля, что сделало невозможным продвижение к чужим воротам. Допускались огрехи и в обороне, а свой лучшие моменты в тайме бакинцы имели после двух ошибок Кадири. Ганца пришлось страховать Кадару и Бущану во время попыток Дабо и Аласгарова выскочить один на один.

На второй тайм «Динамо» вышло с полностью обновленным составом, и долгое время боролось с процессом привыкания футболистов к футбольному полю. Алексей Михайличенко не стал ничего выдумывать, так что первую половину отчетной встречи отыграли футболисты, которые заканчивали матч против «Легии», после чего дело завершали те исполнители, который начинали игру против польской команды. Все просто.

Однако не так однозначно сыграла именно вторая комбинация исполнителей. Отсутствие «свежести» в ногах сковало киевлян в атаке, так что, кроме пары дальних ударов от Цитаишвили, «Динамо» ничего не предложило оппонентам. Вместо этого, бакинцам удалось поразить ворота теперь уже Дениса Бойко. Удар Плателласа от границы штрафной на правом ее фланге был не из самых сильных, однако голкипер не увидел первоначальную угрозу, в результате чего сумел лишь подправить траекторию полета мяча в левый от себя угол. От психологически неприемлемой ничьи киевлян спасла штанга. В левый каркас ворот отправил мяч Дабо, не сумев завершить выход один на один с Бойко в середине второго тайма. Большего команды уже не смогли создать, поэтому «бело-синие» смогли записать себе в актив первую победу на сборах.

Следующим соперников для киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Белеке станет северомакедонский футбольный клуб «Вардар», также, как и «бело-синие» – вице-чемпион своей страны, однако являющийся лидером текущего первенства. Игра запланирована на 16:00 23-го января 2020-го года.



Товарищеский матч.

Динамо – Нефтчи – 2:1



Миколенко, 12, Русин, 20 – Плателлас, 70



Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Миколенко (Пиварич, 46), Кадар (Шабанов, 46), Кадири (Сирота, 46), Караваев (Кендзера, 46) – Де Пена (Цитаишвили, 46), Буяльский (Сидорчук, 46), Андриевский (Шепелев, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 46) – Каргбо (Вербич, 46), Русин (Соль, 46).

Нефтчи: Агаев (Маммедов, 46) – Жерье, Мбоджи, Станкович – Ахундов – Мустивари (Кане, 46), Махмудов – Аласгаров – Нариманчахан, Дабо, Плателлас.

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)

ДИНАМО-НЕФТЧИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C