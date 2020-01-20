Динамо Киев
2:1
Нефтчи
20.01.2020, FT

Динамо – Нефтчи – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча

  • 20.01.2020 21:40
  • 2473 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо – Нефтчи – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции киевское «Динамо» обыграло азербайджанский «Нефтчи» со счетом 2:1.

Следующим соперником для «Динамо» станет северомакедонский «Вардар». Игра состоится 23-го января.

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Лучшие моменты матча Динамо Киев - Нефтчи
20' ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
12' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 21:42
    0
    и кто-то же будет целиком смотреть видео)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 21:42
    0
    и кто-то же будет целиком смотреть видео)
    Ссылка
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