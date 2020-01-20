Динамо – Нефтчи – 2:1. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции киевское «Динамо» обыграло азербайджанский «Нефтчи» со счетом 2:1.
Следующим соперником для «Динамо» станет северомакедонский «Вардар». Игра состоится 23-го января.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Нефтчи
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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