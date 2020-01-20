Товарищеский матч.



Динамо – Нефтчи – 2:1



Миколенко, 12, Русин, 20 – Плателлас, 70



Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Миколенко (Пиварич, 46), Кадар (Шабанов, 46), Кадири (Сирота, 46), Караваев (Кендзера, 46) – Де Пена (Цитаишвили, 46), Буяльский (Сидорчук, 46), Андриевский (Шепелев, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 46) – Каргбо (Вербич, 46), Русин (Соль, 46).



Запасные: Вивчаренко, Забарный.

Нефтчи: Агаев (Маммедов, 46) – Жерье, Мбоджи, Станкович – Ахундов – Мустивари (Кане, 46), Махмудов – Аласгаров – Нариманчахан, Дабо, Плателлас.



Запасные: Ибрагимов, Гасыев, Булудов, Силла, Вализада, Хасанов, Алиев, Алибайлы, Багиров, Курбанлы, Зульфугарлы.

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. МОМЕНТ! Подкрутил из-за пределов штрафной Цитаишвили, но Маммедов справился с угрозой.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит две минуты.



89 мин. Неточным оказался вынос мяча от своих владений в исполнении Агаева.



86 мин. Шапаренко не смог нарастить дистанцию с соперниками на контратаке, в результате чего упустил возможность закрыть вопросы о победителе этого поединка!



86 мин. Угловой на левом фланге заработали бакинцы.



84 мин. МОМЕНТ! Ох, как подкрутил с достаточно острого угла Цитаишвили! Защитник подставил голову на пути мяча под дальнюю штангу!



83 мин. Штрафной на правом фланге заработал Цитаишвили своим проходом. Сам его и будет исполнять.



82 мин. Много пауз стало в поединке. Темпы атак не выдерживают критики.



80 мин. ОПАСНО! На исполнение пробивал из-за пределов штрафной Цитаишвили, но взял немного выше правого угла чужих ворот!



79 мин. Шапаренко пролетел через центр поля с мячом в ногах, однако в завершающей трети поля отдал уж совсем непонятную передачу в сторону правого фланга.



79 мин. Так и не смог зацепиться за отскок мяча у чужой штрафной Вербич, после попытки пробить издали от Сидорчука.



77 мин. Сидорчука вытолкнули из штрафной бакинской команды, стоило Сергею только получить мяч от Кендзеры с правого фланга.



74 мин. МОМЕНТ! Соль замыкал прострел с правого фланга на ближний угол вратарской ударом в одно касание! Выше!



73 мин. Угловой на левом фланге получили право исполнить киевляне.



70 мин. ГОЛ! Бойко сумел среагировать на удар Плателласа со входа в правую половину штрафной, однако мяч предательски нырнул в ближний угол его ворот.



68 мин. Бойко кулаком сыграл на выходе из ворот при перехвате подачи с правого фланга.



66 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Поймали киевлян на контратаке, после чего Дабо вышел один на один с Бойко через левый фланг. Пробивал на исполнение, но попал мячом в левую штангу!



64 мин. Откровенно толкали в спину Шапаренко на правом фланге атаки. Арбитр пропустил эпизод.



64 мин. Завелся и капитан Сидорчук. Арбитру пришлось успокаивать обоих.



63 мин. Повреждение у Шапаренко после столкновения с соперником. Завелся Николай.



61 мин. Цитаишвили подал со штрафного на дальнюю штангу, откуда старался пробивать головой Кендзера. Попал в корпус сопернику поляк. Угловой.



59 мин. Классно вступил в отбор на чужой половине Шепелев, после чего был тут же сбит соперником.



57 мин. Успешно вступил в отбор мяча у Дабо в центре поля Сирота, перехватив развитие атаки соперников.



54 мин. Бакинская команда забрала инициативу в свои руки, пока обновленный состав киевлян осваивается на поле.



52 мин. МОМЕНТ! Паника в штрафной киевлян завершилась сейвом Бойко! Плателлас пробивал низом от правого угла вратарской!



50 мин. Шапаренко порывался выскочить один на один с голкипером, но оказался в оффсайде в момент передачи из глубины поля.



48 мин. В верховой мяч играют команды в данные минуты. Без обострений.



46 мин. ЗАМЕНЫ У НЕФТЧИ. Вместо Агаева и Мустивари игру продолжили Маммедов и Кане.



46 мин. МОМЕНТ! Перед собой отразил мяч Бойко после дальнего удара от Дабо.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



Состав Динамо на второй тайм:



Динамо: Бойко – Пиварич, Шабанов, Сирота, Кендзера – Сидорчук, Шепелев – Вербич, Шапаренко, Цитаишвили – Соль.



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Кадар успел перехватить передачу Дабо низом в центр штрафной киевлян.



44 мин. Штрафной в центре поля заработал Де Пена, попытавшись зацепиться за верховой мяч.



42 мин. МОМЕНТ! Кадири откровенно ошибся при исполнении передачи назад на Бущана. Аласгаров выскакивал на перехват, однако голкипер киевлян успел выскочить за пределы штрафной.



40 мин. Активно разминается десант киевлян, который готовится выйти с первых минут второго тайма.



39 мин. Вернулся в оборону Каргбо, и успел вынести мяч из-под ног прорывавшегося с левого фланга Плателласа.



37 мин. Пошел брак в действиях киевлян в простых ситуациях. Мяч не покидает нашу половину поля.



34 мин. Ахундов не смог совладать с собственной скоростью при попытке пройти Кадири на подступах к штрафной.



32 мин. Смял Русина в центре поля выдернувшийся из обороны Станкович.



31 мин. Навес с левого фланга от Дабо оказался крайне неточным.



30 мин. Нариманчахан исполнял стандарт в итоге. Подкрутил мяч намного выше ворот.



29 мин. Штрафной для бакинской команды у левого угла наших владений выглядит очень опасно. Вот и подготовка к нему ведется достаточно усердно.



27 мин. Не успел Дуэлунд к мячу на правом фланге, после слишком сильной передачи Каргбо.



24 мин. Подачу с углового на правом фланге в исполнении гостей ликвидировал Караваев.



23 мин. ОПАСНО! Кадири бросил за спиной целую зону для рывка Дабо. Форвард сместился с левого фланга штрафной в центральную зону, однако Кадар успел заблокировать его удар!



22 мин. Дуэлунд неплохо набрал ход через центральную зону, но так и не придумал качественного развития эпизода.



20 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Караваев мягко подал с правого фланга на дальний угол вратарской, где Де Пена попытался замкнуть передачу ударом слету в одно касание. Мяч летел в сторону линии ворот, однако был вынесен защитником. Не далеко! Русин был на подборе, и со второго касания расстрелял ворота ударом под перекладину!



19 мин. Андриевский поставил спину в центре поля, в результате чего Махмудову пришлось фолить против него.



18 мин. Небольшая пауза в поединке возникла, пока арбитр старался успокоить игроков гостей, которые были не довольны агрессивной игрой Каргбо.



17 мин. Ибрагим попробовал отыграть в быстрый пас с правого фланга в чужую штрафную уже в следующей атаке своей команды. Перехвачена угроза.



17 мин. Каргбо попытался поджать Жерье на левом фланге обороны, но нарушил правила в пылу борьбы за мяч.



16 мин. Азербайджанцы попробовали провести атаку в ответ, однако наступление захлебнулось на правом фланге.



14 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд неплохо исполнил заброс в чужую штрафную, однако удар с разворотом корпуса от Буяльского получился неудачным.



12 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Миколенко неожиданно оказался в центре чужой штрафной при простреле от лицевой с левого фланга в исполнении Де Пены, и нанес не менее эффектный удар в одно касание, прямиком под опорную ногу голкиперу!



10 мин. Уверенно пошел Каргбо в прорыв с правого фланга, и обыгрался с Русиным на подступах к штрафной. Агаев забрал в руки мяч, который отрикошетил от защитника при ударе Ибрагима.



8 мин. Дуэлунда серьезно поджали на левом фланге. Троим соперникам удалось выцарапать мяч из-под ног у датского игрока.



5 мин. Штрафной на левом фланге для номинальных хозяев завершился навесом Де Пены, который никто из игроков Динамо так и не смог замкнуть.



4 мин. Команда Михайличенко уверенно смотрится в работе с мячом.



2 мин. Каргбо успешно вступил в борьбу за мяч в центре поля.



1 мин. Первая передача в сторону ворот киевлян оказалась неудачной.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В понедельник, 20-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины продолжает подготовку ко второй части сезона на турецких футбольных полях. К высокому темпу восстановительных тренировок добавляется теперь еще и достаточно интенсивный календарь товарищеских встреч. Так, лишь сутки пройдут между встречами против польской «Легии» (1:1) и вице-чемпионом Азербайджана – бакинским «Нефтчи». Очевидно, что можно ожидать серьезную ротацию состава тренерским штабом Алексея Михайличенко на предстоящую игру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Нефтчи».