Вадим ЕВТУШЕНКО: «Качество игры нас не удовлетворило»

Ассистент главного тренера «Динамо» Вадим Евтушенко поделился впечатлениями от победы над «Нефтчи» (2:1) в контрольном матче:

- Можно сказать, что вчера и сегодня мы играли тем же составом по одному тайму. Мы не прибегали к ротации, не смешивали составы, чтобы игроки почувствовали себя лучше в этих связках, которые на сегодня мы выбрали. Результат неплохой, мы быстро добились преимущества в два мяча, но качество нас, конечно, не устраивает. Не знаю, что игрокам сегодня мешало, но было невероятное количество потерь мяча. Игра не получилась такой, какую мы хотели сегодня увидеть. Да, игроки получили необходимую нагрузку, но все-таки уже хочется, чтобы присутствовало и качество. Вместо этого у игроков была какая-то нервозность. Возможно, причина в том, что мы какое-то время тренируемся без перерыва, может быть игроки подустали физически и психологически. Несмотря на победу, сегодня качество игры нас не удовлетворило.

- Голы Миколенко и Русина – это главный позитив сегодняшнего матча?

- В первом тайме было больше комбинационной игры. Мы быстро добились преимущества. Хорошо сработала связка на левом фланге. Миколенко отдал хороший пас де Пене и сам вовремя ворвался в штрафную. Гол забили качественный. Вторая комбинация тоже была неплохой. Караваев нашел хорошей передачей на дальней штанге де Пену. Может быть, уже после первого удара мяч пересек линию ворот. В любом случае, Русин оказался там, где центральный нападающий и должен быть и забил гол.

К сожалению, мы не смогли взять мяч под свой контроль, особенно во втором тайме. Были короткие атаки, большое количество потерь мяча. Повторюсь, пока мы выяснили, в чем причина. Да, действительно, во втором тайме мы играли мячами соперника согласно договоренности. Конечно, это не оправдание, но одна из возможных причин большого процента брака. Были очень хорошие, перспективные контратаки, где мы то на мяч наступим, то поскользнемся, то еще что-то… И мы не доводили эти контратаки до логического завершения.

- Как вы оцените физическую форму команды?

- Мы не готовились специально к этим матчам – с «Легией» и «Нефтчи». У нас есть программа, и матчи проводятся на фоне усталости. Естественно, усталость присутствует в ногах, да и, наверное, в головах. Исходя из этого и качество игры такое, каким оно есть на сегодняшний день.

- Что скажете о сопернике?

- Было видно, особенно во втором тайме, что тренеры дали команде установку играть плотнее, агрессивнее. И действительно, команда прибавила в агрессии после перерыва. Это также было одной из причин, почему у нашей команды не получалась комбинационная игра. Соперники порой даже играли грубо. Но это футбол. Через это тоже нужно проходить. Не разговаривать, а терпеть и быстрее работать с мячом, чтобы не получать по ногам.