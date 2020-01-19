Динамо сыграло вничью с Легией в первом спарринге на сборе в Турции

Киевское «Динамо» провело первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником «бело-синих» стала «Легия», лидер текущего розыгрыша польской Экстркласы.

Поляки активно начали встречу и сумели распечатать ворота Дениса Бойко уже на 13-й минуте. Ворвавшийся в штрафную Антолич с угла вратарской точно пробил мимо голкипера. Пропустив гол, киевляне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у владений «Легии». Поляки отвечали нечастыми, но довольно острыми контрвыпадами. Один из них едва не завершился неприятностями, но Бойко выручил свою команду после удара Канте. А на 45-й минуте результативную атаку «Динамо» организовал Шепелев, который совершил проход к штрафной соперников и сделал передачу на Цитаишвили. Георгий в касание обводящим ударом отправил мяч точно в угол.

На второй тайм тренерский штаб Алексея Михайличенко полностью обновил состав. Был близок к успеху Буяльский, который бил головой и попал в перекладину. Поляки также периодически угрожали воротам «Динамо». Особо опасным был эпизод, когда блестяще сыграл Бущан, выручивший после выхода соперника на ударную позицию в штрафной. Надежно сыграл голкипер и после удара со штрафного в исполнении Кафу, в прыжке отбив мяч на угловой. Впрочем, более голов в поединке забито не было.

В понедельник, 20-го января, «Динамо» проведет спарринг с азербайджанским «Нефтчи». Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Легия» – 1:1

Георгий Цитаишвили (45) – Домагой Антолич (13)

«Динамо»: Денис Бойко (Георгий Бущан, 46), Йосип Пиварич (Карлос Де Пена, 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Артем Шабанов (Тамаш Кадар, 46), Илья Забарный (Мохаммед Кадири, 46), Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, 46), Владимир Шепелев (Александр Андриевский, 46), Беньямин Вербич (Микаэль Дуэлунд, 46), Георгий Цитаишвили (Виталий Миколенко, 46), Николай Шапаренко (Ибрагим Каргбо, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46)



«Легия» (стартовый состав): Радослав Цежняк, Марко Вешович, Игорь Левчук, Матеуш Ветеска, Михал Карбовник, Валериане Гвилия, Домагой Антолич, Арвидас Новиковас, Лукиньяс, Мацей Росолек, Хосе Канте

Запас: Радослав Маецкий, Артур Енджейчик, Вильям Реми, Костож Кацпер, Павел Столярский, Луиш Роша, Андре Мартинш, Матеуш Холевяк, Астис Иньяки, Ариель Мосор, Кафу, Павел Вшолек, Матеуш Прашелик, Пйотр Пирдоль

Cornelia Belek (Белек, Турция)

ДИНАМО - ЛЕГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА