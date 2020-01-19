Динамо Киев
1:1
Легия
19.01.2020, FT

Динамо сыграло вничью с Легией в первом спарринге на сборе в Турции

Команды обменялись голами в первом тайме

  • 19.01.2020 17:53
  • 3918 просмотров
  • 14 комментариев
Динамо сыграло вничью с Легией в первом спарринге на сборе в Турции
© twitter.com/LegiaWarszawa

Киевское «Динамо» провело первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником «бело-синих» стала «Легия», лидер текущего розыгрыша польской Экстркласы.

Поляки активно начали встречу и сумели распечатать ворота Дениса Бойко уже на 13-й минуте. Ворвавшийся в штрафную Антолич с угла вратарской точно пробил мимо голкипера. Пропустив гол, киевляне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у владений «Легии». Поляки отвечали нечастыми, но довольно острыми контрвыпадами. Один из них едва не завершился неприятностями, но Бойко выручил свою команду после удара Канте. А на 45-й минуте результативную атаку «Динамо» организовал Шепелев, который совершил проход к штрафной соперников и сделал передачу на Цитаишвили. Георгий в касание обводящим ударом отправил мяч точно в угол.

На второй тайм тренерский штаб Алексея Михайличенко полностью обновил состав. Был близок к успеху Буяльский, который бил головой и попал в перекладину. Поляки также периодически угрожали воротам «Динамо». Особо опасным был эпизод, когда блестяще сыграл Бущан, выручивший после выхода соперника на ударную позицию в штрафной. Надежно сыграл голкипер и после удара со штрафного в исполнении Кафу, в прыжке отбив мяч на угловой. Впрочем, более голов в поединке забито не было.

В понедельник, 20-го января, «Динамо» проведет спарринг с азербайджанским «Нефтчи». Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Легия» – 1:1

Георгий Цитаишвили (45) – Домагой Антолич (13)

«Динамо»: Денис Бойко (Георгий Бущан, 46), Йосип Пиварич (Карлос Де Пена, 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Артем Шабанов (Тамаш Кадар, 46), Илья Забарный (Мохаммед Кадири, 46), Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, 46), Владимир Шепелев (Александр Андриевский, 46), Беньямин Вербич (Микаэль Дуэлунд, 46), Георгий Цитаишвили (Виталий Миколенко, 46), Николай Шапаренко (Ибрагим Каргбо, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46)

«Легия» (стартовый состав): Радослав Цежняк, Марко Вешович, Игорь Левчук, Матеуш Ветеска, Михал Карбовник, Валериане Гвилия, Домагой Антолич, Арвидас Новиковас, Лукиньяс, Мацей Росолек, Хосе Канте

Запас: Радослав Маецкий, Артур Енджейчик, Вильям Реми, Костож Кацпер, Павел Столярский, Луиш Роша, Андре Мартинш, Матеуш Холевяк, Астис Иньяки, Ариель Мосор, Кафу, Павел Вшолек, Матеуш Прашелик, Пйотр Пирдоль

Cornelia Belek (Белек, Турция)

ДИНАМО - ЛЕГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 19.01.2020 19:00
    -1
    Дыряво Дно
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 18:51
    +1
    Владимир Ключка, 19.01.2020 18:40
    суркис! ты зачем тратишь деньги на на эти безсмысленные зборы? что они наигрывают? как кадири пасует бущану,дак это и так наиграно.. а если физподготовка то я повторюсь-пусть бегают по чапаевке-то все одно и тоже токо дешевле... все очень грустно... очень плохо... слов нет
    Губастенькому давно насрать на Динамо. Динамо ему нужно лишь для того чтоб тусоватся красиво, мол смотрите, у меня есть свой футбольный клуб!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 19.01.2020 18:40
    +2
    суркис! ты зачем тратишь деньги на на эти безсмысленные зборы? что они наигрывают? как кадири пасует бущану,дак это и так наиграно.. а если физподготовка то я повторюсь-пусть бегают по чапаевке-то все одно и тоже токо дешевле... все очень грустно... очень плохо... слов нет
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 18:35
    +1
    Oles Khorungiy, 19.01.2020 18:21
    Этой осенью меня впервые посетило чувство безысходности. Этой зимой мне впервые за 15 лет наплевать на команду на сборах. Просто безразличие.
    Тебе так наплевать, что ты зашел и написал комментарий после матча. Обычно, в таких случаях, игнорируют)))
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 19.01.2020 18:21
    +1
    Этой осенью меня впервые посетило чувство безысходности. Этой зимой мне впервые за 15 лет наплевать на команду на сборах. Просто безразличие.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 19.01.2020 18:20
    -2
    Прямо день бабака. Десь я це вже бачив. Все починається з невпевненої гри в товарняках, на що йде відмазка - перша гра, футболісти тільки з відпустки вийшли, незіграний склад, команда не на повну силу грала ітд ітп. Далі буде матч проти відвертого дна, де Динамо за рахунок класу наб'є повні ворота і почнуть співати дифирамби як Динамо знайшло свою гру, який Михайличенко молодець. Почнеться друга половина сезону, напевне навіть візьмуть друге місце в чемпіонаті і можливо кубок. А далі почнеться новий сезон і буде те ж відставання від Шахтаря в битві за чемпіонство і позор в єврокубках. Суркіс виріше, що треба щось змінювати, пошкодує, що звільнив Блохіна чи Хацкевича чи когось іншого з динамівським серцем. А далі по колу, кілька геніальних трансферів на позицію вінгера-нападника чуваків з мега результативністю порядка 1 гол на 10 матчів, і маринування молодих гравців в вічно перспективних...
    Ссылка
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 19.01.2020 18:18
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 18:14
    Я не понимаю, почему минусуют подобные комментарии? Ведь всё правильно сказали. Подписываюсь под каждым словом!
    Згоден! Спочатку здалося, що Дінамо грає у білій формі, але подивився на гру - все стало на місце. Позіційно грати в атаці Дінамо не може на цей час.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 18:14
    +4
    Letifer, 19.01.2020 18:06
    Михайличенко не в курсе для чего нужны сборы
    Никакой новой тактики, никаких идей...
    Та же тягомотина, что и в последние полгода
    Я не понимаю, почему минусуют подобные комментарии? Ведь всё правильно сказали. Подписываюсь под каждым словом!
    Ссылка
    0-7
      0-7, 19.01.2020 18:12
    +3
    Letifer, 19.01.2020 18:06
    Михайличенко не в курсе для чего нужны сборы
    Никакой новой тактики, никаких идей...
    Та же тягомотина, что и в последние полгода
    Letifer - это лицо ДНР,ЛНР
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 19.01.2020 18:06
    +8
    Михайличенко не в курсе для чего нужны сборы
    Никакой новой тактики, никаких идей...
    Та же тягомотина, что и в последние полгода
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.01.2020 18:02
    -8
    ihor7003, 19.01.2020 17:58
    А золотой мальчик Цыганков где?
    Сбежал и сделал правильно
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 18:01
    +4
    ihor7003, 19.01.2020 17:58
    А золотой мальчик Цыганков где?
    Голден боем вроде коваленко всегда был))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 17:59
    -6
    Решили не обижать друг друга и раскатали ничейку
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 19.01.2020 17:58
    -8
    А золотой мальчик Цыганков где?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 19.01.2020 18:06
    +8
    Михайличенко не в курсе для чего нужны сборы
    Никакой новой тактики, никаких идей...
    Та же тягомотина, что и в последние полгода
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 18:14
    +4
    Letifer, 19.01.2020 18:06
    Михайличенко не в курсе для чего нужны сборы
    Никакой новой тактики, никаких идей...
    Та же тягомотина, что и в последние полгода
    Я не понимаю, почему минусуют подобные комментарии? Ведь всё правильно сказали. Подписываюсь под каждым словом!
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 18:01
    +4
    ihor7003, 19.01.2020 17:58
    А золотой мальчик Цыганков где?
    Голден боем вроде коваленко всегда был))
    Ссылка
    0-7
      0-7, 19.01.2020 18:12
    +3
    Letifer, 19.01.2020 18:06
    Михайличенко не в курсе для чего нужны сборы
    Никакой новой тактики, никаких идей...
    Та же тягомотина, что и в последние полгода
    Letifer - это лицо ДНР,ЛНР
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 19.01.2020 18:40
    +2
    суркис! ты зачем тратишь деньги на на эти безсмысленные зборы? что они наигрывают? как кадири пасует бущану,дак это и так наиграно.. а если физподготовка то я повторюсь-пусть бегают по чапаевке-то все одно и тоже токо дешевле... все очень грустно... очень плохо... слов нет
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 18:51
    +1
    Владимир Ключка, 19.01.2020 18:40
    суркис! ты зачем тратишь деньги на на эти безсмысленные зборы? что они наигрывают? как кадири пасует бущану,дак это и так наиграно.. а если физподготовка то я повторюсь-пусть бегают по чапаевке-то все одно и тоже токо дешевле... все очень грустно... очень плохо... слов нет
    Губастенькому давно насрать на Динамо. Динамо ему нужно лишь для того чтоб тусоватся красиво, мол смотрите, у меня есть свой футбольный клуб!
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 18:35
    +1
    Oles Khorungiy, 19.01.2020 18:21
    Этой осенью меня впервые посетило чувство безысходности. Этой зимой мне впервые за 15 лет наплевать на команду на сборах. Просто безразличие.
    Тебе так наплевать, что ты зашел и написал комментарий после матча. Обычно, в таких случаях, игнорируют)))
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 19.01.2020 18:21
    +1
    Этой осенью меня впервые посетило чувство безысходности. Этой зимой мне впервые за 15 лет наплевать на команду на сборах. Просто безразличие.
    Ссылка
    Сергей Двореченец
    online
      Сергей Двореченец, 19.01.2020 18:18
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 18:14
    Я не понимаю, почему минусуют подобные комментарии? Ведь всё правильно сказали. Подписываюсь под каждым словом!
    Згоден! Спочатку здалося, що Дінамо грає у білій формі, але подивився на гру - все стало на місце. Позіційно грати в атаці Дінамо не може на цей час.
    Ссылка
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