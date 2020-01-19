Динамо – Легия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Киевское «Динамо» в первом спарринге на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграло вничью с лидером текущего розыгрыша польской Экстркласы «Легией» со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Легия
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Цитаишвили (Динамо Киев).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Домагой Антолич (Легия).
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Источник — Sport.ua
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