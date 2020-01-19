Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не обошлось без ошибок, но это вполне естественно»

Алексей Михайличенко прокомментировал Главный тренер «Динамо»прокомментировал первый контрольный матч киевской команды на сборе в Турции против варшавской «Легии» (1:1):

– Это была нормальная контрольная игра для сборов. Это наш первый спарринг после нескольких дней работы с мячом на фоне нагрузок. Хочу подчеркнуть, что специально мы к нему не готовились. В целом, получился очень хороший спарринг и по движению, и по нагрузке, и по содержанию. Была достаточно интересная игра, мы попробовали новые связки и новые схемы, и в результате увидели то, что хотели получить от этой игры.

– Пока ваши подопечные выдерживают 45 минут смешанным составом?

– Конечно. Завтра снова будет матч, и снова ребята сыграют по 45 минут. Это нормально для подготовительного периода.

– За первую команду дебютировал защитник Илья Забарный, каково ваше мнение о его игре?

– Илья в этом матче действовал достаточно неплохо, был надежен, что и требуется от защитника, а также хорошо начинал атаки. Он выдерживает предложенные нагрузки, радует, что в целом и остальные ребята с ними справляются и готовят себя ко второй части сезона. Это же касается и Каргбо, чей дебют вы также сегодня видели. Мы будем использовать его на разных позициях, и то место, на котором он играл сегодня, для него не ново. Для него это был первый опыт выступлений за первую команду «Динамо», как и для Ильи, поэтому они не показали все, на что способны. Ребята присматриваются, стараются выполнить командные действия. Повторюсь, это всего лишь первая игра на сборе, и она носит статус контрольной, здесь одинаково важны и результат, и подготовка, а также наигрывание новых связей, взаимодействий и тактических построений.

– Автором первого динамовского гола в новом году стал Георгий Цитаишвили. Что думаете по этому поводу?

– Конечно же, я очень рад, что ему удалось забить. А вообще все ребята очень старались. Конечно, не обошлось без ошибок, но это вполне естественно, ведь, повторюсь, мы всего несколько дней работали с мячом перед первым контрольным матчем.