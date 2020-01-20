Заря не сыграет с боснийским Челиком

Произошли изменения в планах товарищеских матчей луганской «Зари» на сборах в Турции. 22-го января «Заря» должна была провести два спарринга. Утренний — с боснийским «Челиком», а вечерний — с польским клубом «Лодзь».
В планах «Челика» на сборах произошли изменения, поэтому запланированный матч не состоится.
В этот у «Зари» день состоится только один спарринг, противостоять украинцам будет польский футбольный клуб «Лодзь». Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Заря
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