Заря не сыграет с боснийским Челиком

Произошли изменения в планах товарищеских матчей луганской «Зари» на сборах в Турции. 22-го января «Заря» должна была провести два спарринга. Утренний — с боснийским «Челиком», а вечерний — с польским клубом «Лодзь».

В планах «Челика» на сборах произошли изменения, поэтому запланированный матч не состоится.

В этот у «Зари» день состоится только один спарринг, противостоять украинцам будет польский футбольный клуб «Лодзь». Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.