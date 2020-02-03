Александрия минимально обыграла Кайсар в спарринге

«Александрия» провела первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Владимира Шарана обыграла казахстанский «Кайсар» со счетом 1:0.
Контрольный матч
«Александрия» – «Кайсар» (Казахстан) – 1:0
Следующий спарринг «Александрия» проведет 6-го февраля против болгарского «Левски». Всего на втором сборе, который продлится до 14 февраля, клуб проведет еще четыре матча.
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Источник — Sport.ua
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