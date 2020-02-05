Шахтер в Турции обыграл Македонию ГП

В первом матче второго учебно-тренировочного сбора в Турции чемпион Украины донецкий «Шахтер» без проблем победил «Македонию ГП» из Северной Македонии со счетом 2:0. Оба мяча «Шахтер», игравший практически вторым составом, забил еще до перерыва.

На 11-й минуте Тете получил передачу в штрафной, без проблем обыграл Атанасковска и покатил мяч в нижний угол. «Шахтер» владел огромным территориальным преимуществом, создал несколько отличных моментов для взятия ворот, но забил только перед перерывом после грубой ошибки соперника. Защитник македонцев отдавал передачу голкиперу, мяч перехватил Фернандо и, обыграв голкипера, поразил пустые ворота. После перерыва характер встречи не изменился, но голов зрители больше не увидели.

Сегодня в 16.00 «горняки» проведут еще один товарищеский матч, в котором, видимо, будут задействованы футболисты основного состава. Соперником горняков будет датский «Сеннерйюск».

Товарищеский матч

«Шахтер» - «Македония ГП» - 2:0

Тете (13), Фернандо (43)

«Шахтер»: Трубин (Шевченко, 46) - Бутко, Бондарь (Муравски, 77), Хочолава, Сиприано - Тете, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57) - Фернандо (Сикан, 46)

«Македония ГП:» Йовановски - Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковс - Алексовски, Робсон, Божиновски, Трайкоски, Воша - Блажевски (Эмини, 79)