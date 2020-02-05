Шахтер Донецк
2:0
Македония ГП
05.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Македония ГП — 2:0. Видео голов и обзор матча

Донецкая команда уверенно обыграла соперников в товарищеском поединке

  • 05.02.2020 13:17
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Шахтер — Македония ГП — 2:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

«Донецкий «Шахтер» провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. «Горняки» обыграли «Македонию ГП» со счетом 2:0.

Предлагаем вашему выниманию видео голов и обзор матча.

«Шахтер» — «Македония ГП» — 2:0
Голы: Тете, 13, Фернандо, 43

Обзор матча

1:0, Тете, 13

2:0, Фернандо, 43

Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Македония ГП
13' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

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