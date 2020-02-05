«Донецкий «Шахтер» провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. «Горняки» обыграли «Македонию ГП» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему выниманию видео голов и обзор матча.
«Шахтер» — «Македония ГП» — 2:0
Голы: Тете, 13, Фернандо, 43
Обзор матча
1:0, Тете, 13
2:0, Фернандо, 43
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Македония ГП
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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