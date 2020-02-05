Шахтер — Македония ГП — 2:0. Текстовая трансляция матча

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  • 05.02.2020 10:30
  • 9970 просмотров
  • 49 комментариев
Шахтер — Македония ГП — 2:0. Текстовая трансляция матча
© shakhtar.com

Товарищеский матч

«Шахтер» - «Македония ГП» - 2:0

 Тете (13), Фернандо (43)

«Шахтер»: Трубин (Шевченко, 46) - Бутко, Бондарь (Муравски, 77), Хочолава, Сиприано - Тете, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57) - Фернандо (Сикан, 46)

«Македония ГП:» Йовановски - Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковс - Алексовски, Робсон, Божиновски, Трайкоски, Воша - Блажевски (Эмини, 79)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Начался ливень, а у Шахтера пошли моменты! Не получился удар у Сикана с нескольких метров.

89 мин. Опасно! Полсе навеса с угловой отметки мог забить и Муравски, но не получился у него удар головой.

88 мин. Опасно! Сикана вывели партнеры в район угла вратарской, но тот толкнул мяч  вдоль ворот, где никого из партнеров не было.

86 мин. Не покидает мяч половины поля македонцев, но после перерыва голов мы, видимо, не дождемся.

84 мин. Опасно! Тете с 18 метров пробил рядом со штангой.

82 мин. Ничего не меняется, Шахтер держит мяч и играеи медленно. 

79 мин. Такое впечатление, что ничего интересного мы в этой игре больше не увидим.

 77 мин. Замена в составе Шахтера. Вместо Бондаря вышел Муравски.

75 мин. В конце матча ощущается, что горняки играют на фоне высоких нагрузок.

73 мин. Прошла у македонцев  опасная передача в штрафную, но там хорошо в отборе сыграл Хочолава.

71 мин. Сиприано поддержал атаку и прострелил в центр штрафной, но там партнеров не оказалось.

69 мин. Контролируют мяч игроки Шахтера, но на обострение не идут.

67 мин. Горняки заметно снизили давление на оборону соперника, упал темп матча.

65 мин. Неплохим получился навес со штрафного, но на этот раз дело до удара по воротам Шевченко не доходит.

64 мин. Не только отодвинули македонцы мяч со своей половины, но и заработали еще один перспективный штрафной на левом фланге.

62 мин. Опасно! Шевченко отразил мощный удар со штрафного, но отбил мяч перед собой, после чего один из игроков Македонии добил сферу в ворота, но арбитр зафиксировал оффсайд.

61 мин. Шанс для македонцев, заработали они право на штрафной в 17 метрах от ворот Шевченко.

60 мин. Опасно! Вакула сразу включился в игру и пробил в ближний угол метров с тринадцати, но Йовановски отбил мяч.

59 мин. Замена в составе Шахтера. Вместо Дентиньо вышел Вакула.

58 мин. Дентиньо попросил замену, держась за плечо бразилец покинул поле.

 57 мин. Замена у горняков. Вместо Коноплянки вышел Нем.Вышел новый футболист и у македонцев.

55 мин. Момент! Антонио проскочил между двумя соперниками и из района угла вратарской пробил рядом с ближней штангой.

53 мин. Правым флангом атаковал Шахтер, мяч в штрафную доставить не удалось, но горняки подадут угловой.

51 мин. Дентиньо ворвался в штрафную, где упал в столкновении с соперником, но фола там не было.

49 мин. Не меняется характер матча, все же велика разница в классе.

47 мин. Три замены провели горняки в перерыве, интересно посмотреть на Сикана в атаке.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

 43 мин. ГОЛ! Подарили македонцы гол Шахтеру. Защитник отдавал мяч голкиперу, которого опередил Фернандо и спокойно отпрпавил сферу в пустые ворота.

40 мин. Момент! После навеса со штрафного все тот же Бондарь головой срезал мяч в дальний угол, куда еще и набегал Фернандо, но бразилец с метра попал в штангу!

38 мин. Момент! После подачи углового практически наверняка головой пробивал Бондарь, но Йовановски невероятным образом достал мяч из нижнего угла

37 мин. Опасно! Справа ворвался в штрафную Тете и прострелил вдоль ворот, но заработал только право на угловой.

36 мин. Можно уже делать ставки, нанесут ли македонцы хотя бы один удар по воротам Трубина. Пока даже намека на атаку у них нет.

34 мин. Хотелось бы по такой игре увидеть больше забитых мячей, уровень соперника Шахтера, похоже, очень невысок.

32 мин. Еще момент! Тете сбросил мяч Бутко, который из пределов штрафной пробил в ближний угол, но перевел мяч на угловой Йовановски.

30 мин. Опасно! Хочолава пробивал с острого угла после навеса Бутко, но мяч разминулся с ближней штангой.

28 мин. Опасно! Врывался в штрафную македонцев Фернандо, после чего упал бразилец, столкнувшись с соперником, но свисток арбитра молчит.

26 мин. Несмотря на подавляющее преимущество Шахтера, малозаметен пока Коноплянка.

24 мин. Коноплянка с левого фланга прострелил в направлении Фернандо, но того опередил соперник, выбивший мяч на угловой.

23 мин. Половина тайма позади, а македонцы еще не переходили за центр поля.

21 мин. Не лучшим образом разыграли горняки штрафной, после навеса голкипер Македонии спокойно забрал мяч.

19 мин. Тете активен, заработал он право на опасный штрафной вблизи угла штрафной соперника..

17 мин. Антонио из пределов штрафной покатил мяч партнеру, который решил пяткой отправить мяч в ворота, но промахнулся.

15 мин. Тотальное преимущество горняков, играющих вторым составом. 

  13 мин. ГОЛ! Тете принял мяч в штрафной, было у бразильца время для обработки и пространство, после чего он спокойно обыграл защитника и покатил мяч в нижний угол.

11 мин. Опасно! Затяжная атака Шахтера завершилась отличным ударом Антонио из-за штрафной площади, но Йовановски вытащил мяч из под перекладины.

9 мин. Бондаренко едва не отобрал мяч у соперника вблизи штрафной македонцев, но сфера отскочила в руки голкипера.

7 мин. Пауза в игре, Ковачев получил повреждение после столкновения с игроком Шахтера.

5 мин. Пытаются горняки играть в высоком темпе, но пока не удается приблизиться к воротам соперника.

3 мин. Шахтер с первых минут практически не отдает мяч сопернику, македонцы всей командой отошли на свою половину.

1 мин. Не в основном составе вышли на свой первый матч среды горняки, но наверняка сегодня в двух матчах будут задействованы все находящиеся на сборах игроки.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 5 февраля, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Македонией ГП» из Северной Македонии. Игра пройдет в Белеке на втором учебно-тренировочном сборе «горняков», начало в 10.30 по киевскому времени.

«Шахтер» продолжает подготовку к матчам с «Бенфикой» и со 2-го февраля находится на втором тренировочном сборе, местом которого вновь выбран турецкий Белек. В планах команды провести четыре контрольных матча, два из которых состоятся 5-е февраля. Первым соперником чемпиона Украины станет малоизвестный клуб «Македония Герче Петров» из Северной Македонии. В чемпионате своей страны будущий соперник «горняков» сейчас занимает пятое место, а высшим достижением было чемпионство в 2009 году. Никогда прежде «Шахтер» с македонскими командами в товарищеских мачтах не пересекался.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Македония ГП».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:47
    0
    Забрали гол у электрика Сергея.
    Неплохое движение механического цеха на данный момент
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:39
    0
    AK_228, 05.02.2020 11:38
    это который с метра в ворота МС не попал?!
    В этом матче да нравится.
    С Мансити я ржал.
    А так ему нужны сильные соперники чтобы себя показать.
    Вот Коноплянка это погреб.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:38
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 11:36
    Ну вот. Если серьезно. Нравятся в этой игре Тете и Маркос Антонио.
    это который с метра в ворота МС не попал?!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:36
    0
    AK_228, 05.02.2020 11:33
    ну да...
    Ну вот. Если серьезно. Нравятся в этой игре Тете и Маркос Антонио.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:33
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 11:31
    Я не вижу ограничений в этом направлении на этом ресурсе.
    Я никого не оскорбляю, да люблю пошутить.
    Юмор каждый воспринимает по своему.
    ну да...
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 11:31
    -3
    AK_228, 05.02.2020 11:29
    дебил, ты прочитай "первоисточник" на странице... и немного подумай, зачем ты здесь все это пишешь... может у тебя получиться
    Как всегда ушел от ответа...
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:31
    -1
    AK_228, 05.02.2020 11:26
    8 комментов с иронией - это перебор, попробуй другой сатирический прием... ну хоть немного
    Я не вижу ограничений в этом направлении на этом ресурсе.
    Я никого не оскорбляю, да люблю пошутить.
    Юмор каждый воспринимает по своему.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:29
    0
    Evil, 05.02.2020 11:28
    Например из-за своей неполноценности засирать сутками напролет форум? Не акакий это не наш метод
    дебил, ты прочитай "первоисточник" на странице... и немного подумай, зачем ты здесь все это пишешь... может у тебя получиться
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 11:28
    -2
    AK_228, 05.02.2020 11:26
    8 комментов с иронией - это перебор, попробуй другой сатирический прием... ну хоть немного
    Например из-за своей неполноценности засирать сутками напролет форум? Не акакий это не наш метод
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:27
    +1
    Evil, 05.02.2020 11:26
    Енджой_пиzдаболович признал наконец-то что он неполноценный
    ну если ты , дебил, не смог связать два комента в одну мысль, ты реально очень умственно плох
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:26
    +1
    Trasher311987, 05.02.2020 11:25
    Да помним все. Не переживай ты так.
    Я вообще не трогаю Шахтер.
    Мне нравится команда из Македонии.
    Достойный соперник.
    8 комментов с иронией - это перебор, попробуй другой сатирический прием... ну хоть немного
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 11:26
    -5
    Енджой_пиzдаболович признал наконец-то что он неполноценный
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 11:25
    -3
    electron440v60hz, 05.02.2020 11:24
    у меня создается мнение, что ты не нормальный! твоя мама знает, что ты дэбил?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:25
    -1
    tank72063, 05.02.2020 11:21
    Прикольно,играет "Шахтер",а 90% комментирующих дырковские пропидоры...веселятся,иронизируют,забыли и про "Мальме" и про великий "Лугано"...ну,ну
    Да помним все. Не переживай ты так.
    Я вообще не трогаю Шахтер.
    Мне нравится команда из Македонии.
    Достойный соперник.
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 05.02.2020 11:24
    0
    Evil, 05.02.2020 11:13
    А хрустальная сова думает иначе
    у меня создается мнение, что ты не нормальный! твоя мама знает, что ты дэбил?
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 11:24
    -3
    AK_228, 05.02.2020 11:23
    н - неполноценность
    Хорошо когда такие признают это
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:23
    -2
    tank72063, 05.02.2020 11:21
    Прикольно,играет "Шахтер",а 90% комментирующих дырковские пропидоры...веселятся,иронизируют,забыли и про "Мальме" и про великий "Лугано"...ну,ну
    н - неполноценность
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 11:21
    -3
    сяхтёр забил два мяча, мой мир разрушен
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 05.02.2020 11:21
    +1
    Прикольно,играет "Шахтер",а 90% комментирующих дырковские пропидоры...веселятся,иронизируют,забыли и про "Мальме" и про великий "Лугано"...ну,ну
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:19
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 11:18
    Эх сантехник Валера, хрен тебе а не премия от Предприятия. Все.
    ты все ближе к скомороху Эвилу
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:08
    +2
    Trasher311987, 05.02.2020 11:05
    Зато предприятие молодцы сборы организовали. Нам есть куда расти.
    Главное удержать счёт с таким соперником.
    Создавать моменты и контратаковать.
    Примерно по такой схеме играет Бенфика
    и хватит тролить название... может и уна скоро появиться клуб Львов СБ
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 10:56
    +2
    Вячеслав Середа, 05.02.2020 10:51
    Сто раз говорили что Бутко не полетел с Шахтером на сборы. Он что пешком пришёл?
    кстати да... во у человека желание играть в Шахтере
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 05.02.2020 10:51
    +2
    Сто раз говорили что Бутко не полетел с Шахтером на сборы. Он что пешком пришёл?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:27
    +1
    Evil, 05.02.2020 11:26
    Енджой_пиzдаболович признал наконец-то что он неполноценный
    ну если ты , дебил, не смог связать два комента в одну мысль, ты реально очень умственно плох
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:26
    +1
    Trasher311987, 05.02.2020 11:25
    Да помним все. Не переживай ты так.
    Я вообще не трогаю Шахтер.
    Мне нравится команда из Македонии.
    Достойный соперник.
    8 комментов с иронией - это перебор, попробуй другой сатирический прием... ну хоть немного
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 05.02.2020 11:21
    +1
    Прикольно,играет "Шахтер",а 90% комментирующих дырковские пропидоры...веселятся,иронизируют,забыли и про "Мальме" и про великий "Лугано"...ну,ну
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:06
    +1
    Trasher311987, 05.02.2020 11:05
    Зато предприятие молодцы сборы организовали. Нам есть куда расти.
    Главное удержать счёт с таким соперником.
    Создавать моменты и контратаковать.
    Примерно по такой схеме играет Бенфика
    сто%
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 10:59
    +1
    Государственное Предприятие Македония.
    ГП Македония сегодня не в форме.
    Мужики явно переработали на линии а также не видно слаженности цехов
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 10:34
    +1
    Evil, 05.02.2020 10:34
    Ух какой грозный соперник - одно название вызывает трепет А что говорить про игроков этого гп - это вам не мариуполи сливать, прям мегаграндище
    дурко ты, бля
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:47
    0
    Забрали гол у электрика Сергея.
    Неплохое движение механического цеха на данный момент
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:39
    0
    AK_228, 05.02.2020 11:38
    это который с метра в ворота МС не попал?!
    В этом матче да нравится.
    С Мансити я ржал.
    А так ему нужны сильные соперники чтобы себя показать.
    Вот Коноплянка это погреб.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:38
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 11:36
    Ну вот. Если серьезно. Нравятся в этой игре Тете и Маркос Антонио.
    это который с метра в ворота МС не попал?!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:36
    0
    AK_228, 05.02.2020 11:33
    ну да...
    Ну вот. Если серьезно. Нравятся в этой игре Тете и Маркос Антонио.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:33
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 11:31
    Я не вижу ограничений в этом направлении на этом ресурсе.
    Я никого не оскорбляю, да люблю пошутить.
    Юмор каждый воспринимает по своему.
    ну да...
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:29
    0
    Evil, 05.02.2020 11:28
    Например из-за своей неполноценности засирать сутками напролет форум? Не акакий это не наш метод
    дебил, ты прочитай "первоисточник" на странице... и немного подумай, зачем ты здесь все это пишешь... может у тебя получиться
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 05.02.2020 11:24
    0
    Evil, 05.02.2020 11:13
    А хрустальная сова думает иначе
    у меня создается мнение, что ты не нормальный! твоя мама знает, что ты дэбил?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:19
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 11:18
    Эх сантехник Валера, хрен тебе а не премия от Предприятия. Все.
    ты все ближе к скомороху Эвилу
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:18
    0
    Эх сантехник Валера, хрен тебе а не премия от Предприятия. Все.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 11:17
    0
    2-0.Бенфика задумалась
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 11:17
    0
    ничесе, Бондарь кэп...
    Ссылка
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