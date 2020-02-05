Шахтер Донецк
2:0
Македония ГП
05.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «За 11 мест в стартовом составе большая конкуренция»

Наставник «Шахтера» – о подготовке к возобновлению сезона

  • 05.02.2020 21:00
  • 675 просмотров
  • 3 комментария
Луиш КАШТРУ: «За 11 мест в стартовом составе большая конкуренция»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги контрольных матчей с «Македонией ГП» (2:0) и «Сеннерйюском» (2:2).

– Какие основные выводы вы можете сделать, судя по сегодняшним результатам?
– Контекст утреннего матча был проще. Соперник был не слишком силен, мы развивали свою игру и абсолютно нормально победили. В первом тайме наша команда была намного лучше, чем во втором, более скоординированной. Создавали моменты, атаковали через середину и фланги. Во втором тайме было чуть больше хаоса: не так организованны, то выигрывали, то теряли мяч. То есть мы не действовали с той же интенсивностью, как до перерыва, хотя в целом преимущество было большим и победа абсолютно логична.

Что касается матча с «Сеннерйюском», мы не начали хорошо. Потеряли огромное количество мячей в начале атаки, а соперник постоянно проходил в зоны и создавал опасные моменты у наших ворот. Где-то с 25-й минуты мы скорректировали некоторое позиционирование и прибавили, полностью контролировали игру и в течение второго тайма удерживали это преимущество, а как только потеряли мяч, за несколько минут до конца соперник в быстрой атаке сравнял счет. К сожалению, должного контроля не было в первые 25 минут матча.
 
– Какой из спаррингов оказался для вас более информативным? Вы удовлетворены самоотдачей футболистов?
– Ребята, которых мы выпустили в утреннем поединке, сделали то, что должны были. Они полностью контролировали игру, были очень активны и создали несколько голевых моментов. В то же время, как я сказал, второй тайм был не так хорош, как первый. Во втором матче – соперник сложнее и больше трудностей на поле. При наших потерях они даже не убирали мяч из зоны прессинга, а просто создавали опасность нашей линии обороны. Первый тайм был более конкурентным, второй – полностью наш. Смогли изменить счет на 2:1, но в один из немногих моментов, когда «Сеннерйюск» добрался до наших ворот, он забил. Второй матч был намного интереснее первого.
 
– Какие акценты вы сделали в перерыве, чтобы переломить ход поединка с датчанами?
– Нам нужно было держать мяч на половине поля соперника больше времени, ни в коем случае не терять его в начале атаки, добавить вариативности. Обязаны были проходить через фланги, заводить мяч в середину, отдавать в зону, таким образом создавать острые атаки. Это заставляло соперника опустить свои линии, что уменьшало их возможность доставлять нам проблемы, как они это делали в первом тайме.
 
– Коваленко забивает во второй игре подряд. Как вы оцените его действия сегодня?
– Да, доволен и Коваленко, и абсолютно всеми другими футболистами, которые поработали. За 11 мест в стартовом составе большая конкуренция. Виктор борется за свое место, как и все другие, он хорошо себя показал.
 
– Почему не было Игоря Кирюханцева?
– Он травмирован.
 
– Удавалось ли в чем-то моделировать матч с «Бенфикой»?
– Нет. К примеру, вчера «Бенфика» в полуфинале Кубка играла с линией из четырех защитников, двумя опорниками, «десяткой» и двумя вингерами. Чтобы подстроиться под «Бенфику», нам нужно подготовиться совершенно по-другому. И эту стратегию мы отработаем, когда вернемся в Киев. Пока же мы отрабатываем глобальную модель игры, а не готовимся к матчу с «Бенфикой». У нас еще есть время.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.02.2020 21:32
    0
    С одним Матвиенко в защите,обыграть Бенфику???Крайние защитники атакующие оборонятся не привыкли, а тот что в свои срезает это материал с которого топорище делают.Это так лично мое мнение.
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    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 21:18
    -1
    Пока же мы отрабатываем глобальную модель игры, а не готовимся к матчу с «Бенфикой»
    Я так и не понял, готовься они к Бенфике или нет.. есть время... видимо в раздевалке перед игрой будут готовиться
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 21:06
    0
    – Коваленко забивает во второй игре подряд. Как вы оцените его действия сегодня?
    ---
    да вообще форму набрал, с пеналей уже забивает, будущая звязда украинского футбола.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 05.02.2020 21:32
    0
    С одним Матвиенко в защите,обыграть Бенфику???Крайние защитники атакующие оборонятся не привыкли, а тот что в свои срезает это материал с которого топорище делают.Это так лично мое мнение.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 21:06
    0
    – Коваленко забивает во второй игре подряд. Как вы оцените его действия сегодня?
    ---
    да вообще форму набрал, с пеналей уже забивает, будущая звязда украинского футбола.
    Ссылка
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